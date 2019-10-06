庫德洛預測10月談判或有驚喜 美學者：不要讓中國肩負全部義務

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月4日在電視上公布本月美中談判日程，做出謹慎樂觀的預期，庫德洛還期望美中回到5月那份被中方否決的協議上。

庫德洛10月4日接受美國彭博電視採訪時，談及美中貿易代表10月華盛頓回合談判日程，副部長級別將在星期一（10月7日）和星期二（10月8日）進行基礎性磋商，牽頭人將在星期四（10月10日）和星期五（10月11日）會晤。

庫德洛表態稱：「將可能會產生多個驚喜（positive surprises）。」庫德洛補充說：「我沒有做預測。我只是說不要排除這種可能性。產生積極驚喜是可能的。」庫德洛保持謹慎的樂觀態度，繼續說道：「迎接新談判，中國近期在購買（美國）商品。小額地買，但可能是個好的預兆。」庫德洛當天還對美國福克斯新聞網表示，在過去一個月裏，「雙方的心態都有所軟化。」

此外，庫德洛期待稱：「一切都擺在桌面上了，我們希望回到5月時的狀態，那時我們離達成協議要近得多。」

不過，庫德洛亦表示憂慮，美方對香港遊行的強烈支持，將可能給貿易談判帶來負面影響，庫德洛說：「我知道，我們將持續監視香港遊行，這是美國非常強烈支持的（立場）。但這會妨礙（貿易）談判。」

美國總統特朗普（Donald Trump）當天亦在白宮表示，政府有「很大的機會」與中國達成貿易協議。特朗普說：「我們有很好的機會達成協議，現在正處於非常重要的階段。如果能夠成功，將會是有史以來最大的貿易協議。」

將「驚喜」建立在「5月談判成果」的基礎上，或將只是美方一廂情願。美國《華爾街日報》消息曾稱，庫德洛在7月23日對記者們說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在近期與中方通話裏強調稱，美方想要「回到5月初的談判進展裏，當時一直推進的非常好，可能只有10%尚待談判的部分了。」

但與中國政府有着良好關係人士、人民大學國際關係教授金燦榮9月9日曾對香港《南華早報》透露，要達成協議，美國必須讓步20%，「在5月份，中國已經同意了中美貿易協議80%的內容，其餘20%的要求北京認為『喪權辱國』，決不會答應，美國必須在這20%上讓步，兩國才能達成協議。」其中包括技術轉讓、知識產權保護的關鍵訴求，及協議執行方式，以及關税是否取消等議題。

對此，美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）10月1日發表題為《耶魯學者羅奇：不只是中國要改變貿易行為》的文章稱，美國耶魯大學（Yale University）知名學者、美國金融業巨頭摩根·士丹利（Morgan Stanley）前任亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）當天在《連線亞洲》（Squawk Box Asia）節目上說：「我很猶豫，但還是要說出來，做出改變的義務全部落在了中國肩上。」羅奇建議稱：「美國亦應當重新審視自己在談判過程裏，同中國提出數項投訴的方式。」