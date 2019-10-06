NASA行星科學家自製科普動畫　模擬太陽到冥王星光速距離

光速是任何實物（material object）在太空旅行能達到的最快速度，光的粒子「光子」（photon）在完全真空的傳播速度，可達秒速29萬9792公里。但若用這種速度往來地球與月球或火星之間，會一眨眼就到嗎？美國太空總署就製作了一套有趣影片，形象化地說明光子能飛多快。

首先假設用光速環繞周長40075.02公里的地球赤道，由於光的速度會因空氣折射和稍微減緩，因此去掉大氣層，沿著地表掠過的光子，每秒可環繞赤道近7.5圈。若拉大到地球與月球，兩者平均距離約38萬4400公里，以光速來回需約2.51秒，這時影片中的光子感覺已經像乒乓球一樣，地表與月表間彈來彈去。如果是地球到火星，以兩者最靠近、約每兩年才一次的「火星大接近」，距離約5460萬公里，光子一趟去程需要3分2秒，在影片中已經感覺像烏龜在爬。

▼▼美國航太總署（NASA）行星科學家歐杜諾修（James O'Donoghue）自製多部科普動畫，帶觀眾實際感受光速的極限。▼▼

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歐杜諾修還用即時光速說明太陽到冥王星距離，整段動畫的長度達近5個半小時，說明宇宙的浩瀚，讓光速顯得微不足道。順帶一提，最快的人造飛行器派克太陽探測器（Parker Solar Probe）僅達時速34萬3112公里，連光速的邊都沾不到，顯示人類探索未知宇宙的能力極為有限。

《Business Insider》指出，操作太空船不可能像操作遙控車一樣直觀，指令必須經縝密思考後製成封包，於特定時間向太空中的特定位置發送，以免錯過目標。也因此，想要聯繫進入星際的航海家1號與航海家2號，以及越過冥王星的新視野號等太空船時，行星科學家挑戰非常巨大，更別提要聯繫鄰近的恆星系了。

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