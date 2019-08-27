全球首宗太空罪案　NASA 太空人衝出宇宙犯罪點判好？

「出咗公海未？」這句說話已經追不上時代，今時今日已經不流行搭郵輪出公海犯法，因為人類史上首宗太空罪案已經出現了！到底 NASA 航空員 Anne McClain 在國際太空站所犯何事？即刻睇睇！

根據美國紐約時報報道，美國太空總署 NASA 航空員 Anne McClain，成為首位被指控在太空犯事的人類。到底 McClain 所犯何事？難道以雷射槍攻擊不法份子？偷食了太空站其他成員雪櫃的甜品？通通非也，McClain 所干犯的，是香港人非常熟悉的「不誠實使用電腦罪」。

原來太空人在外太空，依然可以干犯地球的法律，今鋪真係「出咗公海」都無符。（NASA）

McClain 已離婚的同性伴侶，前美國空軍情報員 Summer Worden 指控 McClain 在國際太空站駐守 6 個月期間，盜用 Worden 的網上銀行帳戶，去監視其財政狀況；令 McClain 成為史上首個被指在外太空進行駭客任務的太空員。

McClain 及 Worden 在 2014 年結為同性伴侶，不過在過去一年兩人已經走到去離婚的地步，雙方正為離婚以及曾經共同撫養的小孩撫養權進行一系列的官司。雖然 McClain 並未有擅自挪用 Worden 帳戶中的任何金錢，不過後者依然向聯邦貿易委員會提出指控，指 McClain 盜用其銀行帳號以監視其財政狀況；而 Worden 的家人亦向 NASA 提出指控，指 McClain 的所作所為，是為了計劃奪取 Worden 兒子的撫養權。

美國太空總署 NASA 航空員 Anne McClain（圖），被已離婚的同性伴侶指控盜用銀行帳戶。（NASA）

McClain 則透過律師回應，指自己一直以這一組密碼登入 Worden 的帳戶，去處理對方的財務，及確保 Worden 有足夠的經濟能力照顧 6 歲的小朋友；McClain 指 Worden 從來未有向自己提出，毋須再為小朋友提供經濟支援。

McClain 在國際太空站駐守期間，以 NASA 的網絡登入前伴侶的網上銀行。（NASA）

《賭神》及《賭俠》兩部姊妹作，教識大家「出咗公海未？」這句對白，以及在公海上的「司法管轄權」歸發生罪案船隻的註冊國家所有這項冷知識；若果情況換作在外太空的話，司法管轄權又應該如何處理呢？原來現時國際太空站是分別由美國太空總署、歐洲太空總署、俄羅斯航太、加拿大太空局及日本宇宙航空研究開發機構共同營運，根據 1998 由美、歐、俄、加、日五方簽定的 ISS（International Space Station）協議，由美國 NASA 負責統籌國際太空站的營運，但由各成員國保留來自成員國太空員的司法管轄權。簡單點說，被指犯法的 Anne McClain，就算衝出宇宙，還是會根據自己的國家美國的法律審理。

問題是，到底 NASA 是否願意提供機密的太空上網技術作為呈堂證供，將會是這件全球首宗的太空罪案最值得大家研究的地方。

來源：紐約時報、加拿大政府法律網站、Quartz