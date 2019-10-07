伊拉克反政府示威持續　連日衝突最少104死6000傷

伊拉克反政府示威持續。士兵10月5日用實彈射擊大約300名聚集於首都巴格達市郊的反政府示威者，一夜間造成19人死亡。內政部6日指，連續六日的衝突導致最少104死6,000傷。

伊拉克安全部隊施放催淚彈，驅散示威者。（美聯社）

總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）5日晚與召開內閣緊急會議，其後公布方案回應示威者訴求，包括增加對貧窮人士的房屋資助、增加對失業人士的救濟金，並加強為失業年輕人而設的培訓計劃和小型貸款計劃。邁赫迪呼籲示威者結束抗議行動，並指已經下令安全部隊只能於自衛的情況下使用實彈。

巴格達6日早上暫時回復平靜，隨後示威者又集結於距離解放廣場（Tahrir Square）約4公里外的薩德爾市（Sadr City）。軍隊封鎖主要道路，阻止示威者向前推進，之後向示威者開火。示威者堅持向前推進，軍人開火還擊。

內政部發言人指，連日衝突造成最少104死6000傷，死者包括8名安全部隊成員。示威者於51棟政府建築物和8個政黨總部縱火。內政部亦否認政府部隊向示威者直接開槍。

伊拉克擊退恐怖組織ISIS後兩年，治安比起以往有所改善，但政府腐敗猖獗，受損基設仍未完全重建，職位短缺，引起一場大規模示威。