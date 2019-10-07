貿易談判細節披露 劉鶴提出刪除華盛頓核心訴求

在中美即將舉行新一輪貿易談判之際，彭博社援引消息人士10月7日披露，中方在即將舉行的新一輪貿易磋商中態度更強硬，要求縮小可能達成貿易協議的範圍。

據彭博社10月7日報道，在中美10月10日即將展開新一輪經貿磋商前夕，中國政府官員暗示，對於美國總統特朗普（Donald Trump）尋求達成的廣泛貿易協議的興趣越來越低。

消息人士透露，中國副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴對打算參加第十三輪中美經貿高級別磋商美方高官表示，將向華盛頓提出一項要求，希望從討論中排除有關中國產業政策改革和政府補貼問題，而這恰是華盛頓的核心訴求之一。

彭博社稱，「該提議將特朗普政府的核心訴求之一從議題中排除。」正如分析師認為的，這表明在特朗普政府面彈劾危機以及商界批評特朗普的貿易戰拖累美國經濟放緩之際，中國的立場正在變得更加強硬。

接近特朗普政府的多位官員表示，彈劾調查並沒有影響與中國的貿易談判。他們認為，試圖描繪形勢改變的任何企圖都是旨在削弱美國的談判籌碼，中方官員錯打了算盤。

按計劃，劉鶴10月10日將率領中方團隊前往華盛頓進行新一輪的高級別貿易磋商。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月4日表示，下週（10月10日）在華盛頓舉行的美中貿易談判或許會有出人意料的積極進展。「我不是在預測。我只是說不要排除那種可能性。有可能會有某種出人意料的積極進展。」