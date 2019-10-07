中美貿易談判在即　彭博社：北京縮減協議範圍

中美10月10日舉行新一輪高級別貿易談判。彭博社7日引述知情人士報道，有跡象顯示中方官員愈來愈抗拒接納美國總統特朗普所追求的廣泛貿易協議。

中國和美國10月10日在華盛頓舉行新一輪高級別貿易談判。（美聯社）

據知情人士透露，最近數周美方人士與中方高級官員於北京會面，中方提出願意磋商的議題，有關議題涵蓋範圍大幅收窄。中國國務院副總理劉鶴指，向華府提出的條件不包括對中國工業政策或政府補貼的改革承諾。

中方提出的條件將特朗普政府的主要要求剔出談判桌。有分析認為，隨特朗普面臨彈劾危機，北京將佔優。特朗普政府相關人士指，彈劾調查不會影響中美貿易談判。

特朗普曾多次表明只會與中國簽署全面的協議。報道引述特朗普身邊的人士指，總統仍堅持有關看法。

有了解談判現狀的人士透露，談判5月決裂後，中美恢復接觸，主要着重於如何重啟談判，以及如何避免加劇關税戰。惟有關談判主要圍繞實施有限協議的時間表，而非雙方存有分歧的條款內容。

報道引述知情人士指，討論着重於華府官員所指的三個階段過程。首先是大舉採購美國農產品和能源出口，之後是履行中國於今年草擬協議中的知識產權承諾，最後是美國撤銷部份關税。