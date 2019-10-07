諾貝爾獎得獎名單今起公布　生理學或醫學獎稍後揭盅

2019年諾貝爾獎得獎名單自今日起公布，生理學或醫學獎會在10月7日最快下午5時30分揭曉。

發現導致乳癌和卵巢癌的基因BRCA1的美國著名遺傳學家瑪麗-克萊爾・金（Mary-Claire King）是諾貝爾獎生理學或醫學醫熱門人選之一。圖為基因的排序譜，科學家發現可從基因找尋癌症的風險因子。（Getty Images）

瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1895年創立的5個諾貝爾獎項。他去世後留下的資金所滾存的利息，成為獎項的獎金。本年桂冠得主可獲900萬瑞典克朗獎金。

諾貝爾獎6個獎項中（經濟學獎並非由諾貝爾設立，是由瑞典中央銀行設立），以文學獎及和平獎最多人關注。2018年的文學獎因瑞典文學院處理性醜聞不當，導致審評人手不足而停頒，所以今年同時公布2018及2019年的得獎者。

英國博彩公司NicerOdds截至4日對文學獎得獎者的預測中，「常客」日本作家村上春樹再次榜上有名，賠率為1比9。位居榜首的是加拿大女詩人安妮．卡森（Anne Carson），賠率為1賠5。

諾貝爾和平獎方面，熱門人選有致力推動環保以及關注氣候變化的瑞典16歲少女通貝裏（Greta Thunberg）。她公開批評各國領袖處理氣候問題不力雖為其掙得不少人氣，但對諾貝爾獎評審委員會而言，她年紀尚輕以及敢言及充滿火藥味的言行或許不太討好。

生理學或醫學獎的熱門則包括發現導致乳癌和卵巢癌的基因BRCA1的美國著名遺傳學家瑪麗-克萊爾・金（Mary-Claire King）、成功成功培育丙型肝炎病毒的美國科學家賴斯（Charles M. Rice）及德國科學家巴滕施拉格（Ralf Bartenschlager）。曾多次獲提名競逐化學獎的約旦裔美國學者亞吉（Omar M.Yaghi），也是本屆熱門之一也。他從事金屬有機框架材料研究。

物理學獎方面，美國物理學會的網站Inside Science指天體物理學近年受到愈來愈多的關注，得獎熱門項目可能是環繞太陽以外恆星公轉的「太陽系外行星」的發現。

2019年諾貝爾獎名單公布時間表：

生理學或醫學獎：10月7日最快在下午5時30分

物理學獎：10月8日最快在下午5時45分

化學獎：10月9日最快在下午5時45分

文學獎：10月10日最快在下午7時

和平獎：10月11日最快在下午5時

經濟學獎：10月14日最快在5時45分