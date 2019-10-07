【諾貝爾獎】三學者齊奪醫學獎　發現細胞如何感測和適應氧氣

2019年度諾貝爾得獎名單陸續揭曉，諾貝爾委員會10月7日率先公布生理學或醫學獎由美英三名學者共同奪得，以表彰他們發現細胞如何感測和適應氧氣。委員會讚揚，有關發現為了解氧氣水平如何影響細胞代謝，以及生理功能奠定基礎。

2019年諾貝爾獎：醫學獎由凱林、拉特克利夫及塞門扎共同奪得。（諾貝爾獎官網）

三名學者分別為為美國癌症學家凱林（William G. Kaelin Jr）、英國醫學家拉特克利夫（Sir Peter J. Ratcliffe），以及美國醫學家塞門扎（Gregg L. Semenza）。

2019年諾貝爾獎：今屆醫學獎由（左起）凱林、拉特克利夫及塞門扎分享。（諾貝爾YouTube帳戶影片截圖）

委員會指出，多個世紀以來人類已了解氧氣的重要性，卻一直不清楚細胞如何適應氧氣水平變化。三位學者在研究中發現細胞如何感知並適應不斷變化的氧氣供應，揭示細胞的分子機制，可調節基因活性以應對不同氧氣水平。

2019年諾貝爾獎：英國醫學家拉特克利夫在得知獲獎後表現高興。（諾貝爾獎官網）

委員會讚揚三位學者的開創性發現，揭示生命中最重要的適應機制之一，為了解氧氣水平如何影響細胞代謝和生理功能奠定基礎。他們的發現亦為對付貧血、癌症及許多其他疾病的新策略鋪路。

三位學者發現細胞如何感知並適應不斷變化的氧氣供應。（諾貝爾獎官網）

瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1895年創立的5個諾貝爾獎項。他去世後留下的資金所滾存的利息，成為獎項的獎金。本年桂冠得主可獲900萬瑞典克朗獎金。

諾貝爾獎6個獎項中（經濟學獎並非由諾貝爾設立，是由瑞典中央銀行設立），以文學獎及和平獎最多人關注。2018年的文學獎因瑞典文學院處理性醜聞不當，導致審評人手不足而停頒，所以今年同時公布2018及2019年的得獎者。

2019年諾貝爾獎名單公布時間表：

物理學獎：10月8日最快在下午5時45分

化學獎：10月9日最快在下午5時45分

文學獎：10月10日最快在下午7時

和平獎：10月11日最快在下午5時

經濟學獎：10月14日最快在5時45分