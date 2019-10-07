劉鶴被指將拒絕美核心要求 美方警示不要誤判形勢

中美即將開始新一輪貿易談判，在美國總統特朗普深陷彈劾調查危機之際，中國態度變得更加強硬，美方警示中國不要誤判形勢。

彭博社10月6日報道，在中美談判前夕，中國官員已經表示，他們越來越不願意同意一份美國總統特朗普（Donald Trump）尋求的廣泛協議。

消息人士透露，中國高級官員近幾周在北京與美方官員會晤時暗示，中方願意討論的議題範圍已大大縮小。

一名消息人士還透露，中國國務院副總理劉鶴告訴美方高官，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，這一直是美方對華不滿的焦點。

報道稱，該提議相當於將特朗普政府的核心訴求之一從談判桌上排除。專家們認為，這表明在特朗普政府面對彈劾危機以及商界批評特朗普的貿易戰拖累美國經濟放緩之際，中國的立場正在變得更加強硬。

但是報道指出，與特朗普政府關係密切的人士警告說，彈劾調查不會影響與中國的貿易談判，任何其他解讀都是試圖削弱美國在談判桌上的地位。他們說，這將是中國的一個誤判。

美國智庫戰略暨國際研究中心中國研究主任布蘭切特（Jude Blanchette）說，中國領導人將彈劾調查解讀為削弱特朗普的地位，或者肯定是分散注意力。他們認為特朗普需要一場勝利，願意在實質性問題上做出妥協。

《華爾街日報》此前也報道稱，專家認為，特朗普可能對中國更強硬，以突顯政績和激勵自己的陣營。

不難看出，中國對美國方面反覆強調的全面協議沒有興趣，只願意討論小範圍的部分協議。在特朗普遭遇彈劾調查的背景下，北京更加不願意讓步。中美代表即將於本週在華盛頓舉行第13輪貿易談判，劉鶴將再次訪美，與美國代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）等人談判。

其實早在美國鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）被踢出白宮時，中國就提出了談判新思路。《華爾街日報》9月12日報道稱，中國尋求將與美國談判的範圍縮小到只涉及貿易問題，把更棘手的國家安全問題拿出去單獨處理，以期能夠打破與美國的談判僵局。

美國官員也曾考慮一份有限協議。彭博社9月12日報道稱，據5名消息人士透露，特朗普政府官員討論了向中國提供一份有限的貿易協議，該協議會推遲甚至首次撤回一些關税，換取中國在知識產權以及購買農產品的承諾。

但是特朗普在公開表態時反覆強調，他只要一份全面的協議。10月4日，特朗普還說：「我們正在談判一份非常艱難的協議。如果這份不協議不是100%完整的，那麼我們不會簽署。」

白宮高官庫德洛（Larry Kudlow）10月4日在接受美國媒體採訪時也說，特朗普要的是一份全面的協議。「這份協議必須是一份好的協議，覆蓋所有議題，包括知識產權偷竊、強迫技術轉讓以及關税。」

庫德洛還說，中美貿易磋商代表將在星期一（10月7日）和星期二（10月8日）會談，牽頭人將在星期四（10月10日）和星期五（10月11日）會談。