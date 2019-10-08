特朗普對美日貿易協定發勝利宣言　日本恐獨吞苦果

美日貿易協定10月7日正式簽署，並將於2020年1月1日生效，協議的內容包括要求日本降低對美國農產品的關税等。協定將讓美國農業獲利，但對日本而言將是一顆苦果。

日本《朝日新聞》10月8日報道，圍繞美日領導人在9月就貿易協定達成的一致，日本駐美大使杉山晉輔與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）10月7日下午在白宮正式簽署美日貿易協定。

美國總統特朗普（Donald Trump）出席了簽署儀式，並發表講話稱：「（美日貿易協定）對美國農民來說是劃時代的。」特朗普還對美國農業團體官員稱：「多虧了美日貿易協定，美國農民能在日本市場與其他國家展開份額競爭。」

另據日本時事通信社報道，特朗普在美日貿易協定簽署之際表示，協定將催生大量就業崗位，將有助於擴大投資和大幅削減貿易逆差。

特朗普就任美國總統後，宣布退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。報道指出，美國退出TPP導致美國農產品在日本市場陷入不利，考慮到2020年的總統選舉，特朗普政府此次簽署的美日貿易協定很大程度上是一份緩解美國農業界不滿的「農業主導性協議」。

報道還指出，日本方面將美國農業界關心的牛肉和豬肉等產品的關税下調至TPP水平，但美國方面目前仍未給出取消日本汽車及零部件關税的具體時間點。特朗普政府以威脅國家安保為由討論對日本汽車加税，但目前還未承諾未來不會加徵這一關税。

對此，美國布魯金斯學會研究員Mireya Solis指出：「（美日貿易協定對日本來說）是不利的。」

此外，據日本放送協會（NHK）稱，日本政府將在下週向國會提交要求批准該協議的議案，在此基礎上，美方希望這項協議能在2020年1月1日生效。對此，日本外務大臣茂木敏充也在10月7日對記者表示：「（協議）早期生效比什麼都重要。」

值得一提的是，特朗普8月在法國七國集團（G7）峰會期間與日本首相安倍晉三一同宣布，美日貿易談判已達成「原則協議」。當時特朗普表示，日本承諾從美國購買價值「數十億美元」的玉米，對美國農民是「天大的好事」。

不過，據《朝日新聞》報道，安倍晉三當地時間10月7日在日本眾議院回應立憲民主黨黨魁枝野幸男質詢時，否認與美國就購買玉米一事達成協議的說法。「沒有與美國達成購買的約定和協議。」

安倍晉三強調，他曾在與特朗普的會晤中稱由於日本害蟲災害擴大，預計日本民間企業會購買美國玉米，但並未就此事同特朗普達成約定或協議。