【新聞教室】聚焦農業及汽車　日美貿易協議內容詳解

日本首相安倍晉三與美國總統特朗普9月25日於聯合國會議上會面，並簽署貿易協定。協定內容包括農產品及日本汽車關税等條款，以下將介紹日美貿易協定中的重點內容。

協議簽署有特朗普及安倍兩人的名字。（Getty Images）

美國將不會向日本追加汽車關税

條款內寫有，若雙方誠實履行協定，將不會作出違反共同聲明精神的行動。日本外相茂木敏充表示特朗普已向安倍承諾，美國將不會對日本汽車提高關税，同時亦不會設輸出數量限制。

但對於撤消現有關税，並不在協定範圍內。日本放送協會（NHK）報道指美國並不願在此讓步，日本只能繼續談判，尋求撤消現有汽車關税。

日本保持對美輸入大米關税

另一個焦點是輸入美國大米，日本將維持每公斤大米341日圓（約25港元）的關税，且不設豁免。關税項目將包括大米製品，如米粉及麻糬等。

原根據舊跨太平洋夥伴關係協定（TPP），日本會設有7萬噸的輸入豁免限額，但在是次貿易協定中取消了相關優惠。

日本車及零件出口美國將維持現有關税，即一般私家車2.5%，貨車25%的關税。（Getty Images）

日本降低美國牛肉、豬肉關税

日本將降低美國牛肉、豬肉關税，牛肉關税將由38.5%調低至26.6%。首年限額為24.2萬噸，超過限額會調高回38.5%。限額會逐年增加，而38.5%的最高關税亦會按階段減少。

至於豬肉有平價及貴價豬肉之分，平價豬肉將由每公斤482日圓（約34港元）關税，階段調低至2027年的每公斤50日圓（約3.5港元）。

貴價豬肉則會由原本的4.3%關税，階段調低至2027年完全撤消。

美國擴大輸入日本牛肉低關税限額

至於日本出口美國方面，美國同意擴大輸入牛肉優惠關税限額，由目前的200噸上限大增至6.5萬噸。

日本2018年輸出美國牛肉約420噸，首200噸關税為4.4%，其餘為26.4%。新協議生效後基本意味所有輸出牛肉都能維持4.4%。

美國將降低輸入日本水果，橙、蘋果及車釐子的關税。（Getty Images）

撤消輸入日本橙、蘋果等關税

協議中美國同意將階段性撤消輸入日本橙、蘋果及櫻桃的關税。目前美國向日本輸入橙、蘋果、櫻桃徵收關税分別為32%、17%及8%，關税預期在2023至2025年完全撤消。

撤消輸入日本除汽車以外的工業製品關税

除汽車外，美國同意撤消部分日本工業製品的關税，包括鐵路列車零件、冷氣零件、3D打印機的部件等等，相關税項可在2020年度內撤消。

日美電子貿易協定

除關税外，日美簽署協定的焦點還有電子貿易，雙方貿易協定首階段涉及價值400億美元的雙邊電子貿易。

根據協議，雙方同意原則上不會互相向對方越境電子數據設障礙或要求課税。協議亦保障雙方企業，包括禁止要求對方提供軟件開發源碼或引擎，及禁止要求對方運行伺服器必需設置在自己國家境內等。

因美國跨境大型科網企業遠較日本多，因此這貿易協定被視為對美國有利。但在近年發展中國家，如中國在發展IT事業傾向保護自國企業關係，日美電子貿易協定起有一定主導國際規則作用。