劉鶴訪美前美緣何突然挑釁　美媒：特朗普對華有新戰術

美媒稱，特朗普政府將多家中國企業列入黑名單的行動已經籌劃多時，但是宣布這項決定的時間具有高度的挑釁性，就發生在中國國務院副總理劉鶴即將訪美談判的前幾日。

繼華為後又有多家中國企業遭美打壓，美方或試圖藉此在談判中增加籌碼。（Reuters）

針對美國商務部10月7日宣布將28個中國公安機關與企業等實體列入黑名單，美國彭博社7日評論稱，美國商務部此項舉動將美國總統特朗普（Donald Trump）發動的對華貿易戰引向了一個新的方向，標誌着特朗普政府首次將人權問題作為對華採取行動的原因。

特朗普政府此前已經以引發國家安全擔憂為由，將中國電信業巨頭華為公司列入黑名單。與此同時，特朗普針對北京的關税戰，一直圍繞着知識產權盜竊、技術控制以及中國更廣泛的產業政策等問題展開。

海康威視公司在聲明中稱，該公司強烈反對美國政府做出的此項決定，這將對全球企業改善全世界人權的努力構成障礙。

聲明稱，「儘管有這些約定，懲罰海康威視將阻止全球公司與美國政府溝通，傷害海康威視的美國商業夥伴，並對美國經濟產生負面影響。」

其他被列入黑名單的中國企業還沒有對美國政府這項決定做出回應。

當華為成為特朗普政府出口限制的最主要目標後，華為在美國的供應商們起初切斷了與華為的業務往來。在更仔細地研究了美方相關規定後，英特爾（Intel）、美光科技（Micron Technology）和高通（Qualcomm）等公司至少恢復了部分供應。

報道稱，特朗普政府將多家中國企業列入黑名單的行動已經籌劃多時，數月來，多名國家安全顧問一直在推動特朗普實施這項計劃。但是宣布這項決定的時間具有高度的挑釁性，就在中國國務院副總理劉鶴即將訪美，出席新一輪高級別談判的前幾日。

美國《華爾街日報》7日的報道也注意到，美國商務部此項決定，發生在美中高級別貿易談判即將在華盛頓重啟的前幾日。

報道稱，雖然美國方面聲稱此項舉動與美中貿易談判無權，然而很可能讓中國官員感到憤怒與不安。

英國路透社10月7日對此報道稱，被美國商務部列入所謂「實體清單」的機構與企業包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局、19家附屬政府機構與8家商業企業。

路透社評論稱，美國商務部此舉將進一步加深華盛頓與北京在貿易談判中的分歧，本輪貿易談判取得進展的希望渺茫。