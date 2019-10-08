所羅門剛與中國建交　澳洲就急送出大禮包

所羅門群島9月與台灣「斷交」，繼而與中國大陸建交，這讓澳洲開始無法袖手旁觀。澳洲最新承諾，將向所羅門群島援建邊境哨所，此舉被指實為對抗中國。

據英國路透社10月7日報道，澳洲總理莫里森（Scot Morrison）和所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）當地時間10月7日發佈聯合聲明，表示澳洲為所羅門群島援建邊防巡邏艇哨所，兩國為安全合作和友誼歡呼。分析認為，此舉是為了「抗衡」中國在太平洋「不斷增強的影響力」。

兩人還表示：「澳洲援建邊防哨所，將加強兩國間的基礎設施和安全合作，支持所羅門群島的邊境安全。」

澳洲總理媒體辦公室聯合聲明稱，邊防巡邏艇哨所項目顯示出兩國「持久而親密的友誼」，這是澳洲在太平洋「更廣泛舉措」的一部分。

該項目將設於所羅門群島西部，能「加強監視、響應和邊界保護能力」，目前尚不清楚潛在成本。

路透社稱，二戰結束以來，太平洋地區一直由美國及其盟友主導。9月，所羅門群島和基里巴斯與台灣「斷交」，並與中國大陸建交。這表明中方影響力與日俱增，因此澳洲與所羅門群島及其他太平洋發展中國家的關係變得更加重要。

值得注意的是，這並不是西方媒體首次渲染「中國擴大太平洋影響力」。早在6月，英國《衛報》就報道中國通過投資基礎設施、加強防務合作，在太平洋地區發揮越來越大的作用，這是當時新加坡香格里拉對話會上的熱門話題。

澳洲以此為由，向所羅門群島提供2.5億美元援助。莫里森訪問所羅門群島期間，公布了雙邊基礎設施項目，稱這是政府區域戰略的最新舉措之一。

莫里森宣稱，「在太平洋地區，要加緊體現存在感」，「這就是為什麼選舉後，我的首次正式訪問是在我們自己社區（指所羅門群島），在這我們總能做出最大的改變。」

據悉，所羅門群島原本是英國殖民地，1978年獨立。澳洲接替了英國在當地的影響力。