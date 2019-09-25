【台所斷交】美指責所羅門與中國建交　國台辦：雙重標準不尷尬嗎

日前，太平洋島國所羅門和台灣斷交並和中國大陸建交，對此，美國方面表示不滿，並稱支持台灣的國際空間。國台辦發言人馬曉光25日表示，堅持一個中國原則是國際關係準則，是國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。美方人士指責主權國家與中國建交，這樣公開地玩弄「雙重標準」，難道自己不覺得尷尬嗎？

在當日的例行發佈會上，有記者提問，據介紹，所羅門群島政府決定與台斷絕外交關係並與中國建交後，美官員質疑大陸「策動」所國外交轉向，改變兩岸現狀，並重申支援台所謂的「國際空間」，請問發言人對此有何評論？

國台辦發言人馬曉光。（資料圖片）

馬曉光重申，堅持一個中國原則是國際關係準則，是國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。美方人士指責主權國家與中國建交，這樣公開地玩弄「雙重標準」，難道自己不覺得尷尬嗎？

馬曉光稱，2016年以來，民進黨當局單方面否定「九二共識」，推進「台獨」活動，煽動兩岸敵意，製造兩岸對抗，破壞兩岸關係，兩岸同胞都看得很清楚，難道只有美方人士「視而不見」嗎？

馬曉光強調，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題，以免嚴重傷害中美關係和台海和平穩定。

批台官員進聯合國：自我吹噓，欺騙台灣民眾

有記者提問，據台媒報道，台駐紐約辦事處長日前獲美方邀請進入聯合國參與美方主辦的相關會議，蘇貞昌稱此為「重大突破」，請問發言人對此有何評價？

馬曉光表示，這個會議不在聯大的議程之內。民進黨當局藉此作政治文章，自我吹噓，來欺騙台灣民眾。聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，沒有資格加入。聯合國長期堅持按照一個中國原則來處理涉台問題，包括台灣方面人士進入聯合國相關場所。這一點沒有改變，也不會改變。