習近平11日旋風式訪問印度　料與莫迪舉行多次會面

中國國家主席習近平將於10月11日訪問印度，與總理莫迪舉行第二次非正式峰會。有當地傳媒7日披露兩人的行程，指他們會分別舉行4次會談，另外亦會到訪歷史名勝和參加文化活動。

印度總理莫迪曾於2018年訪問中國武漢，與國家主席習近平舉行非正式峰會。（Getty Images）

《印度時報》（Times of India）10月7日取得習近平印度之行的行程，報道指當局盡量安排他和莫迪（Narendra Modi）有更多私人時間會面。

習近平會於當地時間11日下午1時半抵達印度南部沿海城市真奈（Chennai），並於5時與莫迪舉行首輪峰會，兩人其後參觀馬馬拉普拉姆（Mamallapuram）的三大名勝：大型浮雕「阿周那的苦修」（Arjuna's Penance）、五座戰車神廟（Panch Rathas）及海岸神廟（Shore Temple），並於海岸神廟內出席文化活動。

莫迪之後會在海岸神廟內為習近平安排大約75分鐘的私人晚宴，預計是兩人單獨用膳，但其他高層官員或在晚餐完結時加入。習近平一行會在晚宴後返回真奈的酒店。

至於第二日的行程，報道指兩人早上10時會在鄰近孟加拉灣（Bay of Bengal）的一間五星級渡假區花園內舉行40分鐘非正式會談，消息指他們會就國際事務交流，但不會觸及兩國近期關係緊張的問題。而兩國官員亦會在同一渡假區舉行代表團級正式會談，莫迪其後會宴請習近平，為這次訪問劃上句號。

莫迪和習近平曾經多次肇行會談，雙方認為有必要加強合作，推動雙邊關係。（Getty Images）

不過這次訪問正值印度在距離中印之間實際控制線（LAC）100公里的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）舉行軍事演習，《印度時報》5日報道，北京方面曾經為此提出抗議，但印度軍方強調有關演習已經一早安排，與習近平到訪無關。