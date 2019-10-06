印度與孟加拉簽7項協定　抗衡中國一帶一路

印度為抗衡中國「一帶一路」倡議，總理莫迪10月5日與來訪的孟加拉總理哈西娜簽署7項協定和啟動3項合作，以強化兩國關係。

莫迪與孟加拉總理哈西娜在新德里舉行會談前握手。（Reuters）

7項協定包括使用孟加拉吉大港（Chittagong Port）及孟加拉第二大海港蒙格拉（Mongla）港，以便運送貨物進出印度；印度可從孟加拉費尼（Feni）河汲取河水作為印度東北特里普拉省（Tripura）的飲用水；以及印度提供海岸監視系統等。

印度與孟加拉亦展開3個合作項目，包括印度向孟加拉採購液化石油氣（LPG）並分配給印度東北各省。

莫迪（Narendra Modi）表示，過去一年間，印度與孟加拉共啟動了12個合作項目，包括剛開始的3個項目，這反映了雙方關係的強度，「我很高興今天的會談，進一步加深雙邊關係」。哈西娜（Sheikh Hasina）則指，印度與孟加拉的關係過去幾年持續提升，包括在海上安全、民用核能及貿易領域。

兩人在會談後發表聯合聲明，指他們進行了富有成果的全面討論，期間他們審視各層面的雙邊關係，並就地區事務交換意見。雙方同意充分利用各種機會，在傳統和非傳統領域促進互利夥伴關係。