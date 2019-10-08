日本天皇登基儀式即將舉行　韓國派誰參加備受關注

日本德仁天皇登基儀式「大嘗祭」即將在10月22日舉行，韓國將派誰列席觀禮備受關注。日本共同社稱韓國總統文在寅將不會參加，並由總理李洛淵前往，但總理辦公室表示未有決定。

有分析指出，文在寅出席大嘗祭或許是日韓關係僵局的轉機。（Getty Images）

共同社引述外交消息人士指出，韓國已向日本提出由李洛淵前往參加，雙方正調整有關安排。但韓國總理辦公室發表聲明，指目前未有最終決定，並稱天皇登基大典即將舉行，韓國會盡快安排。

日本德仁天皇在5月即位，10月22日將舉行象徵天皇登基的最高儀式大嘗祭。日本向世界195個國家首腦發出邀請，中國將由國家副主席王岐山率團參加；美國原考慮由副總統彭斯（Mike Pence）參加，但因日程關係改由運輸部長趙小蘭代表出席。

文在寅參加或成日韓僵局轉機

儘管一般認為由總理李洛淵參加並無不妥，但在日韓關係緊張的今天，有分析指若改由總統文在寅出席，或可為打破兩國關係僵局帶來轉機。

共同社報道指李洛淵將趁訪日機會與前首相森喜朗、福田康夫會面，尋找改善日韓關係機會。因此若文在寅決定訪日，將可能安排與更高級別的官員會面，有助進一步釋出和解訊息。