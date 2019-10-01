韓國慶祝國軍日首次展出F-35戰機　空巡獨島引起日本抗議

韓國10月1日慶祝第71屆國軍日，於大邱空軍基地舉行紀念活動，首次展出新購入的美國製F-35隱形戰機。韓軍派出F-15K戰機空巡具領土爭議的獨島（日本稱竹島），引起日本抗議。

韓國首次展出美國製的F-35隱形戰機。（路透社）

韓國於2021年前向洛歇馬丁（Lockheed Martin）購買共40架F-35戰機，首批戰機2019年運抵韓國。總統文在寅在場檢閲軍機、導彈和火砲系統，隨後與其他官員觀看三架F-35戰機和其他戰機進行飛行表演。

文在寅發表演說時指，對韓國的軍事能力感到安心，並提到新購置的F-35A戰機，形容韓國人亦會為國家的軍事能力感到自豪。他形容，強大的國家安全有助與朝鮮對話和合作，建立半島長久的和平。

韓軍派出F-15K戰機空巡獨島，作為國軍日紀念活動的一個環節。日方約見韓國武官提出抗議，指從歷史和國際法而言，竹島屬於日本，韓軍空巡竹島的做法是不能接受，要求韓國停止進行有關巡航。

韓國國防部對日本聲稱擁有獨島主權提出強烈抗議，並嚴正敦促日方不要老調重彈。國防部表示，不論從歷史、地理、國際法而言，獨島都是韓國固有領土，日方對獨島提出的領土主張不值一駁，韓軍將堅決應對企圖損害獨島主權的一切行為，堅定捍衛獨島主權。