劉鶴訪美談判在即　特朗普再表態拒絕部分協議

中美官方宣布中國國務院副總理劉鶴將於10月10日開始與美方談判，與此同時，美國總統特朗普10月7日再次表態稱，傾向於達成全面協議。

談判前夕 特朗普表態傾向於一份全面協議

美國總統特朗普（Donald Trump）10月7日在白宮簽署了美日貿易協議。在簽字儀式上，特朗普被記者問到了中美貿易談判。

特朗普說，中國的代表將於10月10日至11日訪問美國，中美開始談判。「至於我們是否會達成協議，我不知道。但是當然有很大的可能性。」

白宮10月7日當天也發表了聲明稱，中國國務院副總理劉鶴將於10月10日開始訪美，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）展開貿易談判。聲明還說，這次會談的注意包括強迫技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制。

當被記者問到是否對這次談判感到樂觀以及是否期待中國會給出全新的方案時，特朗普說，他們想要達成一份協議，他們損失了350萬個就業崗位，他們的供應鏈真的崩潰了。「我們有機會做一些非常實質性的事情。」

當被問到是否會接受部分協議時，特朗普說：「我認為，這根本就不是我們想要的。」

特朗普還說他傾向於要一份大的協議，這是我們的目標。「會發生嗎？我猜，有可能？誰知道呢？但是我認為或許不太可能。」

在中美談判前夕，特朗普多次表態稱只要全面協議，不要部分協議。10月4日，特朗普還說：「我們正在談判一份非常艱難的協議。如果這份不協議不是100%完整的，那麼我們不會簽署。」白宮高官庫德洛（Larry Kudlow）10月4日在接受美國媒體採訪時也說，特朗普要的是一份全面的協議。「這份協議必須是一份好的協議，覆蓋所有議題，包括知識產權偷竊、強迫技術轉讓以及關税。」

但是彭博社10月6日報道稱，在中美談判前夕，中國官員已經表示，他們越來越不願意同意一份美國總統特朗普尋求的廣泛協議。消息人士透露，中國高級官員近幾周在北京與美方官員會晤時暗示，中方願意討論的議題範圍已大大縮小。

一名消息人士還透露，中國國務院副總理劉鶴告訴美方高官，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，這一直是美方對華不滿的焦點。

報道稱，該提議相當於將特朗普政府的核心訴求之一從談判桌上排除。

與此同時，中國方面也宣布了劉鶴訪美的消息。中國商務部10月8日發表聲明說，應美方邀請，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

中國釋善意 美國再施壓

在談判前夕，中國方面釋放了一些善意。美國農業部10月7日公布，美國向中國出口了更多大豆。這是在中美兩國進行高級別貿易磋商之前，中國進行的一系列採購中的最新一批。

美國農業部引述出口商的報告稱，美國向中國出售了19.8萬噸美國大豆。另外還有24萬噸美國大豆出口的目的地不祥，交易商稱這種情況通常是指中國。作為談判前的友好姿態，中國此前給予了幾家進口商購買美國大豆的關税豁免。

然而，美國方面仍是在繼續施壓中國。美國商務部10月7日表示，將把28個中國公安機構和公司列入貿易黑名單，其中包括視頻監控公司海康威視，因為他們涉及打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。

美國商務部的文件顯示，被列入「實體名單」的包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局和其19個下屬機構，以及8家商業公司，包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技和依圖科技。