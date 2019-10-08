中美談判：劉鶴團隊被曝或縮短訪美行程　美股市大跌

中美雙方都宣布了中國國務院副總理劉鶴訪美談判的消息，但是這次談判的氛圍十分緊張，兩國能否取得突破引發關注。

白宮10月7日發表聲明說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將於10月10日開始同中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊繼續談判。

聲明指出，這次會談的主題包括強迫技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制。

與此同時，中國商務部北京時間10月8日也發表聲明宣布，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

但是，美國在宣布劉鶴訪美談判消息的當天，卻又對中國政府機構和公司進行了制裁，這使得談判氛圍驟然緊張，外界的預期降低。

美國商務部10月7日表示，將把28箇中國公安機構和公司列入貿易黑名單，其中包括影片監控公司海康威視，因為他們涉及打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。

美國商務部的文件顯示，被列入「實體名單」的包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局和其19個下屬機構，以及8家商業公司，包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技和依圖科技。

由於對中美談判前景感到擔憂，美國股市10月8日開盤全線下跌。道瓊斯指數跌8日下跌超過205點，標普500指數和納斯達克綜合指數也大幅下跌。

與此同時，《南華早報》10月8日報道稱，由於雙方在根本問題上仍存在嚴重分歧，在談判之前，中國微妙地降低了人們的預期。

報道還強調，劉鶴並沒有中國國家主席習近平特使的頭銜。

報道還稱，一名消息人士透露，中國代表團可能縮短在華盛頓逗留的時間。「中國代表團的最初計劃是在10月12日離開華盛頓，但可能會提前到11日。沒有多少樂觀情緒。」

報道還指出，雙方在5月份談判破裂的原因上仍存在分歧。美國指責中國在最後一刻食言，而中國則指責美國試圖侵犯中國的經濟主權。

據悉，針對10月份的這次談判，中方更多的是達成一份有限的部分協議。據彭博社10月6日報道稱，在中美談判前夕，中國官員已經表示，他們越來越不願意同意一份美國總統特朗普尋求的廣泛協議。

一名消息人士透露，中國國務院副總理劉鶴告訴美方高官，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，這一直是美方對華不滿的焦點。

報道稱，該提議相當於將特朗普政府的核心訴求之一從談判桌上排除。

但是美國總統特朗普反覆強調，他只要全面協議。10月7日，特朗普還說，不要部分協議，他的目標是一份大協議。