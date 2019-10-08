【諾貝爾獎】「外星生命」存在嗎？　物理學獎得主：相信在某處有

諾貝爾委員會10月8日公布3名物理學獎得主，他們分別為研究宇宙模型及系外行星作出巨大貢獻。科學家們探索浩瀚宇宙，其中最受關注的就是到底所謂「外星生命」是否存在。得獎者之一的皮布爾斯（James Peebles）教授受訪時表示，非常確定在其他星球有一些可被稱為「生命」的東西，但或許我們永遠無法看到。另一得獎者奎洛茲（Didier Queloz）則指，不相信我們是宇宙中的唯一生命實體。

這次物理學獎的得獎者還包括兩名瑞士天文學家馬約爾（Michel Mayor）及奎洛茲（Didier Queloz），以表揚他們發現「圍繞類太陽恆星的系外行星」的成就。這項發現改變了科學家對行星系統的一些既有思維，例如行星與恆星之的距離，以及行星的大小和軌道等，改進了發掘系外行星的方法，而事實上科學家此後陸續發現了超過4000顆系外行星。

在這些系外行星中，有部分的温度、氣壓、化學構成或者能夠支撐外星生命；這同時觸發科學家思考，到底在銀河系以至宇宙中，是否有更多類似太陽系的星系存在，以及是否有類似地球的星球能夠孕育出「外星生命」。

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奎洛茲：相信在某處有生命

奎洛茲表示「我不能相信我們是宇宙中的唯一生命實體」，他被問及是否相信有外星人時表示，「可帶來生命的化學作用到處都是，所以我強烈相信在某處會有生命。」

在皮布爾斯得獎後，他也被記者問到其他星球上是否存在生命，他指出，「我們非常確定，其他星球上有一些可以被稱為生命的東西，但難以確認這樣的生命是否和地球上的一樣，也許化學家會對此展開研究，但我們永遠無法看到這些生命」。

皮布爾斯又勉勵有志投身科學的年輕人，希望他們懷着熱愛科學的心走進來，指雖然獎項很吸引，但對科學着迷才應該是驅使他們入行的原因。