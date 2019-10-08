金正恩或年內訪華　專家：中國不需要同美討價還價的籌碼

消息人士指出，朝鮮國務委員會委員長金正恩有可能在2019年底訪華，意在牽制美國。同時，中國也有彰顯對朝影響力向正在進行談判的美國施壓的意圖。但有專家指出，中國並不需要同美國打朝鮮這張牌。

金正恩（右）何時訪華備受關注。（新華社）

日本《產經新聞》10月8日報道，在美朝實務協商破裂、美中貿易談判前景不明的情況下，金正恩有可能在2019年內打出「訪華牌」。

報道稱，據駐中國北京的日本大使透露，金正恩有可能以回訪的形式再次訪問中國，此前中國國家主席習近平曾於6月20日至21日訪問朝鮮，這是中國最高領導人時隔14年首次訪問朝鮮。

目前，中國和朝鮮分別同美國進行貿易談判及無核化談判。隨着10月5日在瑞典斯德哥爾摩舉行的美朝實務協商破裂，朝鮮有可能為牽制美國而加緊同中國會晤。而正在同美國進行貿易談判的中國也有向美國展示對朝影響力的意圖。從這一點來看，雙方的利害關係是一致的，因此有需要進一步加強聯繫。

韓國《朝鮮日報》10月8日報道指出，中國支持朝鮮主張的階段性無核化及通過緩和對朝制裁促進朝鮮的經濟發展。目前，朝鮮和中國的關係十分密切，在中朝建交70周年的10月6日，金正恩和習近平還交換了包含進一步強化兩國關係內容的賀電。

中共中央黨校朝鮮問題專家張連貴指出，改善中朝關係是實現朝鮮半島無核化的前提，同時朝鮮無核化能否取得進展對今後兩國關係也將產生重大影響。

俄羅斯衛星通訊社10月8日報道，遼寧社會科學院朝鮮-韓國研究中心主任呂超認為，目前朝美談判破裂對於中國來說不是個好消息，但這並不會對中朝關係產生太大影響。中國並不會從朝鮮半島的軍事化中收益，中國需要的是朝鮮這個極具潛力的市場，而不是一個同美國解決問題的籌碼。