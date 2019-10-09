土耳其向敘利亞邊境運兵　特朗普發推文鬧笑話

特朗普多次稱讚自己是穩定的天才。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社10月8日報道，運載裝甲設備的軍事車隊8日從土耳其尚勒烏爾法市抵達與敘利亞接壤的阿克恰卡萊。

報道稱，此外在所提供的武器中還有榴彈炮和坦克。敘利亞的邊境也部署了這樣的軍事裝備。

土耳其早前宣布很快將對敘利亞北部邊境地區受美國支持的庫爾德武裝採取行動。敘副外長梅克達德表示，敘當局會保護本國領土，不會容許哪怕一寸土地遭到佔領。

為了緩解各界對「美國從敘利亞北部撤軍」決定的擔憂，特朗普（Donald Trump）發推特（Twitter）警告土耳其不得採取任何越界行為，否則將徹底摧毀該國經濟。

特朗普稱，「正如我之前的強硬表態，再重複一遍，如果土耳其採取了在我偉大與無人能及的智慧看來越界的任何行為，它的經濟將被徹底摧毀與消滅（我以前就這麼幹過！）」

特朗普稱，「他們必須與歐洲和其他人管好被俘虜的『伊斯蘭國』（ISIS）戰士與其家屬。美國已經做出了超過所有人預料的貢獻，包括佔領『伊斯蘭國』100%的土地。是時候讓地區的其他人、尤其是一幫有錢國家，自己保護自己了。偉大的美國！」

對於特朗普形容自己擁有「偉大與無人能及的智慧」，英媒《衛報》諷刺稱，他「對自己的才智做了謙虛的聲明」。