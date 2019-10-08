特朗普撤軍決定嚇怕盟友　歐洲既憤怒又擔心ISIS死灰復燃

美國總統特朗普（Donald Trump）要求美軍撤出敘利亞，又默許土耳其出兵敘利亞東北部，這個決定不單引來美國國內批評，也讓美國的歐洲盟友擔心會壯大極端組織ISIS的士氣，引發新的難民危機。

美國長期介入敘利亞與土耳其戰事，保持雙方制衡。美軍突然撤軍將使夾在雙方的庫爾德部隊造成莫大打擊（路透社）

《華盛頓郵報》指，美國撤軍的決定，讓歐洲既憤怒又擔心，憂慮單方面的行為將帶來人道危機的嚴重後果，打擊地區安定及影響難民安全返國。

法國外交部指，即使極端組織ISIS在7個月前丟掉在敘利亞的最後一個基地據點，但這個組織仍然構成嚴重威脅，敦促土耳其政府避免執行任何可能壯大極端分子聲勢的計劃。

法國自2015年起接二連三遭受的恐怖攻擊，不少是受到ISIS啟發或由ISIS份子犯下。巴黎政府表示，庫爾德族部隊是敘利亞地面上攻打ISIS的主力，若是對庫爾德族發動攻擊，恐怕會推升遜尼派激進份子的士氣。

至於英國與德國，兩國也擔心土耳其出兵攻打庫爾德族，恐怕會瓦解針對ISIS的攻勢。其中德國總理默克爾（Angela Merkel）的發言人指出，德國關注土耳其在邊境的特別情況，強調不會容許敘利亞庫爾德族陷入危險當中。