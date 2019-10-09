白宮拒絕配合彈劾調查　佩洛西批評特朗普試圖凌駕法律

美國白宮發表聲明，指責眾議院的彈劾調查是違反憲法，表示不會與眾議院情報委員會合作，進行針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查。

眾議院情報調查委員會決定發動針對特朗普「通烏門」的彈劾調查，白宮拒絕配合。（Reuters）

白宮10月8日宣布，不會與眾議院合作進行非法的彈劾調查。白宮去信眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），指眾議院未有按憲法規定，舉行投票表決前就決定展開彈劾調查，有違基本公平和必須程序。

佩洛西表示，不論眾議院有否提票，憲法亦賦予國會權力監察行政機關。佩洛西指出白宮的行動，是向人民掩飾總統濫權真相的又一證據，批評特朗普試圖凌駕法律。

同一天，駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）缺席前往眾議院作供，並發表聲明表示被國務院所阻止。民主黨認為這是特朗普與國務卿蓬佩奧，妨礙國會調查的強烈證據。

桑德蘭被指與特朗普關係密切，也被認為是「通烏門」事件的關鍵人物。委員會發布有關通烏門的文字信息，顯示桑德蘭參與安排烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與特朗普的會面，並得知烏克蘭官員擔憂華府停止對該國4億美元的軍事援助。