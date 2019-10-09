英國政府公布硬脱歐應對方案　強調風險仍然存在

英國無協議脱歐的風險甚高，政府10月8日公布硬脱歐準備計劃，向民眾及歐盟領袖展示英國已經準備硬脱歐，不過指當地部分商界或仍受影響。

英國10月31日脱歐期限臨近，政府連日宣傳，呼籲各界為離開歐盟作妥善準備。（路透社）

英國政府在首相約翰遜（Boris Johnson）上台後，提升硬脱歐準備速度，最終在8日披露一份長達159頁的「全面」應對計劃，內容涵蓋硬脱歐後與歐盟的貿易、出入境、北愛爾蘭等問題。

負責準備無協議脱歐工作、蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩（Michael Gove）向國會表示，他對於製造商和超級市場為硬脱歐採取準備措施感到滿意，但認為即使有全盤計劃，部分企業可能仍會首當其衝，北愛爾蘭的奶農很大機會受關税問題影響。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指，政府已經成立「貿易與調解支援組」，確保醫療用品有足夠供應，税務部門亦會去信全國18萬間企業，指導它們在後脱歐時代與歐盟的進出口方式。

英國商會對於政府提供指引表示歡迎，但認為當局仍未完全解答業界的疑慮，並呼籲政府可以與歐盟達成協議，避免出現沒有人希望見到的硬脱歐結果。另外英國製造業則憂慮，硬脱歐所帶來的關税問題會導致行業重心的汽車生產業受到嚴重影響，最終令就業、公司業績和區內經濟發展一落千丈。