印度確認莫迪與習近平舉行非正式峰會

印度外交部發表聲明，宣布總理莫迪10月11日至12日將在南部城市金奈與中國國家主席習近平舉行非正式峰會。

聲明指，即將在金奈（Chennai）舉行的非正式峰會將為兩國領袖提供機會，繼續討論雙邊、區域和全球重要性的總體議題，以及就深化印中更緊密發展夥伴關係交換意見。

習莫會：印度總理莫迪2018年4月到訪武漢，與習近平舉行首次非正式會晤（Getty Images）

這次是繼莫迪（Narendra Modi）2018年到訪武漢後，兩國領導人第二次舉行非正式會晤。《印度時報》（Times of India）報道指當局盡量安排兩人有更多私人時間會面。兩人首日將參觀馬馬拉普拉姆（Mamallapuram）的三大名勝，並進行私人晚宴；兩人翌日將在孟加拉灣（Bay of Bengal）的一個五星級渡假區花園內舉行40分鐘非正式會談。

《印度時報》注意到，這次會晤的時間正值印軍計劃10月10日在「阿魯納恰爾邦」（即中國藏南地區）距離實控線約100公里處，啟動針對中國的「冰雪勝利」軍演。路透社報道亦指出，繼印度8月取消克什米爾（Kashmir）的特殊地位，引來中方反對。消息指中印領導人會就國際事務交流，但不會觸及兩國近期關係緊張的問題。