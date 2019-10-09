厄瓜多爾反政府示威升級　警拘680人　總統「遷都」避開抗議

南美洲國家厄瓜多爾反政府示威持續，至今有約680人被捕。當地政府除了下令政府大樓附近一帶宵禁，總統莫雷諾（Lenin Moreno）10月7日更宣布，暫時把政府部門從首都基多（Quito）遷至港口城市瓜亞基爾（Guayaquil）。

數以千計學生及原住民示威者不滿政府結束燃料補貼，他們自3日起上街，堵塞道路及焚燒雜物，並一度闖入位於基多的國會大樓。

示威者與警方爆發衝突，美聯社報道指有影片顯示有警員毆打在地上的示威者。當局指連日衝突有680人被捕，能源部則稱示威影響該國約12%的石油產量。

厄瓜多爾反政府示威：有示威者擲回防暴警施放的催淚彈（Reuters）

莫雷諾聯同副總統、國防部長和軍方司令發表電視講話，決定把政府部門搬離基多，遷到沿海城市瓜亞基爾，並頒令對政府大樓，以及機場和煉油廠等重要設施附近實施宵禁。當局已宣布全國進入為期60天的緊急狀態，並表示將透過聯合國或天主教會，尋求外國協助斡旋。

莫雷諾拒絕下台或撤回削減補貼的決定，並指責前總統科雷亞（Rafael Correa）和委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）是示威的幕後推手，形容對方企圖發動政變，損害厄瓜多爾的穩定。惟兩人皆否認指控。

厄瓜多爾反政府示威：厄瓜多爾總統莫雷諾與國會主席及政府監督委員出席發表講話（Reuters）

厄瓜多爾政府1日簽署取消柴油和汽油補貼的法令，作為與國際貨幣基金組織（IMF）達成的42億美元貸款協議的條件。IMF規定厄瓜多爾須進行一系列改革，包括終止補貼、改善税制以及進行私有化。

參與示威的原住民聯盟批評，莫雷諾政府與IMF舉行閉門協商，緊縮政策加劇社會不公。英國廣播公司（BBC）報道指，由原住民領導的示威過去數十年已經先後推翻了3名厄瓜多爾總統。