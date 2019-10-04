厄瓜多爾大罷工癱瘓交通　全國進入緊急狀態

厄瓜多爾多個城市的士、巴士及貨車司機10月3日上街，抗議政府取消已實行數十年的燃料補貼的政策。該國總統莫雷3日宣布全國進入為期60天的緊急狀態。

厄瓜多爾運輸業進行大罷工，部分示威者縱火及向警方擲石。圖為首都基多10月3日有騎警奉召到場處理示威狀況。（AP）

厄瓜多爾（Ecuador）取消補貼的政策在3日生效。此舉讓政府一年節省13億美元，卻導致油價急升，從事運輸業的人首當其衝。他們對此大表示滿，決定進行全國大罷工。有原居民團體、學生及工會成員加入他們的行列。

該國首都基多（Quito）及瓜亞基爾（Guayaquil）都有道路被封。示威者在一些城市的主幹道進行堵路、焚燒車胎，該國公共交通大部分陷於癱瘓。

厄瓜多爾莫雷諾（Lenin Moreno）1日簽署取消柴油和汽油補貼的法令，是為符合該國年初與國際貨幣基金組織（IMF）達成的貸款協議條件。IMF供應42億美元貸款，該國則須進行一系列改革，包括終止補貼、改善税制以及進行私有化。

莫雷諾在社交網站發文，稱堅決進行削減補貼、且不會同意示威者的「勒索」，以及會依法行事。巴士司機的領袖戈麥斯（Abel Gómez）接受路透社訪問時回應政府的政策，稱直到政府收回成命之前都會繼續行動：「我們在癱瘓國家。」