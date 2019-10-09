【中美貿易戰】談判前夕　美媒：中國願達成部分協議

雖然在談判前夕，美國方面加大對中國的施壓，制裁中國的政府機構和公司，同時還對中國官員實施簽證限制。但是美媒稱，中國方面仍願意達成一份有限的協議。

據彭博社10月9日報道，一位直接了解會談情況的官員說，中國仍願意同美國達成一份部分貿易協議。

這位官員還說，前往華盛頓參加10日開始的談判的談判代表們對達成一項全面協議，以永久結束兩國之間的貿易戰，不抱樂觀態度。

這位官員說，但是中國願意接受一份有限的協議，只要美國總統特朗普（Donald Trump）不再追加更加的關税，包括10月份和12月份的的關税比例上調。這位官員說，作為回報，中國政府將做出非核心的讓步，比如購買農產品，但不會在重大難點問題上讓步，他沒有透露更多細節。

美國即將於10月15日開始將美國對華2,500億美元商品的徵税比例從25%上調至30%，同時還將於12月15日開始，對另外價值1,600億美元的中國商品徵收15%的關税。

中國國務院副總理劉鶴即將於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行新一輪中美經貿高級別磋商，這是中美貿易戰2018年7月爆發以來，兩國舉行的第13輪貿易談判。兩國能否達成協議備受關注。

然而，在談判前夕，美國方面接連做出強硬舉動，加大對中國的施壓。美國商務部10月7日也宣布，將把28箇中國公安機構和公司列入貿易黑名單，其中包括影片監控公司海康威視，因為他們涉及打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月8日宣布對在新疆壓制維吾爾等穆斯林少數民族的中國政府官員施行簽證限制。這使得談判氛圍頓時緊張起來。

與此同時，對於中國的部分協議，美國總統特朗普也仍持排斥態度。10月7日，特朗普還說，不要部分協議，他的目標是一份大協議。但是白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月7日又說，只要結構性問題得到解決，例如美國企業的市場準入和中國政府對國有企業的補貼等，美國願意接受短期協議。