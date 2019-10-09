【諾貝爾獎】「鋰電池之父」榮登歷來最老得主　97歲仍埋首實驗室

諾貝爾委員會10月9日公布3名化學獎得主，表揚他們對研發鋰離子電池的成就。得獎者之一、現年97歲的古迪納夫（John B. Goodenough）成為歷來最年長的諾貝爾獎得主，他至今仍埋首大學實驗室，孜孜不倦地進行研究。

古迪納夫在1970年代研發新的鋰離子電池化學方程式，提出利用鈷氧化物製作電極，大大提高了電池生產的電力，也徹底改變了鋰離子電池的發展方向。如今眾多無線電子產品和電動汽車，以至太陽能板等都使用了鋰離子電池。

他得獎後在倫敦出席新聞會，表示沒有預計能夠得獎，但形容「生命充滿驚喜」，對此感到十分高興。他會上要求記者問話時提起聲線，好讓他的「老耳朵」聽到。

諾貝爾化學獎：古迪納夫得獎後在倫敦皇家學會出席新聞發布會，精神看起來不錯。（Reuters）

這名最年長的諾獎得主目前仍在德州奧斯汀大學科克雷爾工程學院（Cockrell School of Engineering）的實驗室內進行研究，並致力於探索物料科學的邊界，希望能發明更省電和可持續發展的電池材料。其團隊近年就成功發現一些稱為「普魯士藍類化合物」（PABs）的物料，能夠更安全地應用在鈉離子電池內。

他2016年接受《芝加哥大學雜誌》訪問時曾表示，自己已經學會接受驚喜，強調不應持有先入為主的看法，或者不要因一些聽起來可行的方法而閉上自己的腦袋。

諾貝爾化學獎：古迪納夫2011年獲美國頒發國家科學獎（National Medal of Science）這項殊榮。（AP）

在古迪納夫之前，最年長的諾貝爾獎得主是2018年物理學獎得主阿什基恩（Arthur Ashkin），憑着「光學鑷子（optical tweezers）」而獲獎，時年96歲。無獨有偶，古迪納夫與阿什基恩雖年屆耄耋，但仍埋首實驗室，後者更曾經表示因為忙着寫論文而無法接受訪問。

古迪納夫1922年生於德國，1944年畢業於耶魯大學數學系，並在芝加哥大學取得博士學位。他二戰期間為美國陸軍擔任氣象學家，曾跟隨領導「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）的宇宙射線學家辛普森（John A. Simpson）等人學習物理。

他畢業後曾加入麻省理工及牛津大學等繼續研究電池，他除了研發在電池中利用鋰鈷氧化物外，也在電池中使用鋰鎂氧化物和磷酸鋰鐵等物料，至今分別應用在電動汽車和眾多電動工具中。