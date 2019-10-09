被特朗普嘲諷應再參選　希拉里回應：別誘惑我

曾在2016年美國總統大選中交手的特朗普（Donald Trump）和希拉里（Hillary Clinton）再次隔空交鋒，特朗普嘲諷希拉里稱其應該再次參選，希拉里對此做出回應。

儘管希拉里表示不會參與2020美國大選，但外界仍有關於其參選的傳言。（Getty）

美國總統特朗普10月8日在推特（Twitter）上發文稱希拉里「應該再次參加大選」。

他說：「我認為，狡猾的希拉里應該參加比賽（2020美國總統大選），奪取目前領先的左派競選人士沃倫（Elizabeth Warren）的位置。」

在另一條推文中，特朗普寫道：「只有在一種情況下她能參選，就是必須解釋她所有的罪行，包括她的『郵件門』醜聞。」

特朗普這條推特發出後，希拉里做出了回覆：「別誘惑我了，幹好你自己的事。」

當天，希拉里還在美國公共廣播公司（PBS）的新聞節目做出回應稱，如果再較量一次，她一定能打敗特朗普。

希拉里在節目上說：「特朗普最新的這條推文，就是他的典型風格。沒什麼比我的郵件被審查得更仔細了，這點我們都清楚。他要麼是在說謊，要麼是愛妄想，要麼兩者都有。」

希拉里還表示：「不過，說真的，我真的不明白，我覺得也沒人明白，除了私怨或尋求奉承，他這麼做的動機到底是啥。」

此前，希拉里在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時曾宣布，她將不會參加2020年大選。但是隨着特朗普與烏克蘭總統的「電話門」事件不斷升級，關於她可能復出參選的傳言開始增多。

特朗普如今在競選集會上還會時不時提到希拉里。對此，希拉里表示，特朗普在競選集會上再次提到她，並不會對她造成困擾。