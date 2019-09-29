美媒：特朗普政府加強對希拉里「電郵門」調查

美國總統特朗普在2016年大選時，曾被指試圖接觸俄羅斯人員，獲得針對民主黨候選人希拉里的黑材料，引發「通俄門」爭議。美國媒體報道，特朗普政府正調查與事件有關的現任和前任國務院高級官員電子郵件記錄。

特朗普在2016年大選時，曾被指試圖接觸俄羅斯人員，獲得針對民主黨候選人希拉里的黑材料。（Getty Images）

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，國務院調查人員最近數星期，接觸多達130名官員，了解他們多年前的機密電郵紀錄。這些電郵差不多全部最後都傳送到希拉里（Hillary Clinton）被指不安全的私人電子郵箱。

報道引述國務院官員指，調查人員在一年半前開始接觸這些官員，工作曾經停頓，到8月恢復，被審查的人包括一些民主黨頂級外交政策專家。

報道認為，特朗普政府可能有意讓「電郵門」持續發酵，企圖轉移視線。

特朗普日前被指在7月曾要求烏克蘭總統調查拜登之子事件，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日宣布正式啟動彈劾案、對特朗普濫用職權展開調查。

《華盛頓郵報》又引述一名匿名國務院高級官員稱，調查工作完全與白宮無關，又稱處理數以百萬計電子郵件，耗時約3年半，另一名高級官員則否認涉及政治動機。