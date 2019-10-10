德國槍擊案過程網上直播　被捕槍手或涉反猶太人襲擊

德國發生致命槍擊案，德國東部哈雷市及其以東15公里的地區發生兩宗槍擊案，造成兩人死亡。警方拘捕一名男子，目前未知兩宗事件是否有關連。

槍擊過後，總理默克爾晚上前往當地教堂悼念死難者。（路透社）

事發於當地時間10月9日中午，一名戴頭盔穿着厚重的27歲槍手，在街上朝途人開槍，然後駕車逃去。當地傳媒報道，槍手把行兇過程上載至網上。片段可見他原想闖入一間猶太人教堂但失敗，其後在教堂附近街頭殺死一名女子，並進入一間烤肉店殺死一名男子。

直播片段亦顯示槍手在犯案前曾發表反猶太聲明，聲稱「猶太人是所有問題的根源」，他在教堂附近街頭殺死一名女子前曾大喊「二戰大屠殺並不存在」。槍手其後被制服拘捕。

掉類似手榴彈物體 試闖教堂失敗

當地正值猶太教的「贖罪日」，事發時教堂內約有80人。槍手先向門口投擲類似手榴彈的物體，並向門外開槍，但無法闖入教堂。其後槍手亦嘗試把類似手榴彈掉進附近商店。槍擊共造成兩人死亡，多人受傷。直播網站已刪除該影片。

而在哈雷市以東15公里亦發生槍擊案，未知兩宗事件是否有關連。當地警方指可能仍有一名槍手在逃，要求當地民眾儘快前往安全地方暫避。

內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）發表聲明，指這是一宗反猶太人襲擊，負責國安及恐怖主義案件的聯邦檢察官已接手調查。

總理默克爾（Angela Merkel）晚上前往柏林一間猶太教堂，與約200人一起悼念槍擊案中的兩名死者。默克爾發言人表示，當局反對任何形式的反猶太主義。