研究報告：中美貿易協議難助美國農業挽回損失

在中美新一輪部長級貿易談判舉行之際，美國研究報告發出警告，美國的農民和農業綜合企業所面臨的外銷長期損失的風險日益嚴峻，因美國總統特朗普（Donald Trump）與中國的貿易戰仍在繼續。

據彭博社10月9日報道，波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）的農業綜合業務全球主管、該研究報告的聯合撰寫人沃克（Decker Walker）指出，美國生產商不太可能完全重新獲得在中國失去的市場份額。他說：「即使近期內達成貿易協議，我個人認為能夠挽回的部分不到該需求的一半。」

報道稱，該調查結果可能加劇美國主要農業企業的擔憂，即在達成貿易協議以及280億美元的農民貿易援助計劃結束之後，已經拖延了1年多的關税戰造成的損害將持續很長時間。

報道稱，出口受到的打擊已經使農業部門壓力重重。該行業深陷困境，農業大宗商品價格連續6年下跌，而且2019年出現了一系列惡劣的天氣。

分析發現，其他國家在填補美國在中國留下的空白，並且在進行投資以擴大產能、改善交通運輸網絡、加強與中國進口商的關係，從而蠶食美國幾十年發展起來的競爭優勢。

報告補充說，由於監管障礙、貿易保護主義壁壘和美國貿易衝突，美國農業難以找到「重大的」新的出口市場來彌補在中國的損失。

10月7日，美國農業部公布，美國向中國出口了更多大豆。這是在中美兩國進行高級別貿易磋商之前，中國進行的一系列採購中的最新一批。

不過，美國《華爾街日報》在10月9日的報道指出，要讓美國農戶的狀況持續好轉，這些採購活動需要在這次談判結束後長期持續才行。美國農戶是特朗普的一個關鍵選民群體，他們在貿易戰中遭受了沉重打擊。

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）的中國事務負責人赫森（Michael Hirson）則認為，要讓中國買家繼續購買，美國談判代表可能需要做出讓步，包括放鬆對中國通信設備巨頭華為的限制。赫森說：「我認為，為了使農產品購買延續下去，美國方面可能做出的讓步是推遲即將實施的關税上調措施，並在華為問題上擺出某種温和的姿態。」