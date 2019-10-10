NBA總裁施華連夜抵滬　美國反應強烈中國淡然

NBA總裁施華（Adam Silver）連夜抵達上海，恐將為莫利的涉港言論「緊急救火」。美國官方高層更為嚴厲地批評中國，而中國官方惜字如金頗為坦然。兩者的態度形成了鮮明對比。可見，施華這趟中國行肩上的擔子不輕，NBA在中國市場的前路真是兇吉難料。

綜合媒體10月10日報道，美國NBA休斯敦火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）涉港言論的事件持續升級。美國總統特朗普（Donald Trump）首次公開對NBA事件發表看法。他稱，他們必須自己解決自身處境。NBA知道自己在做什麼。同時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對中國持更為批評的態度。他表示，「也許短期看起來是利潤豐厚的，但是我認為，隨着北京的長臂伸向他們，這些公司面臨的代價，信譽代價，將會越來越高，無法承受。」

NBA總裁施華的兩次回應全無歉意，而他連夜抵滬又希望與中國達成「最終和解」。（VCG）

特朗普和蓬佩奧代表的美國官方態度尚且如此。10月9日，NBA總裁施華（Adam Silver）在兩次表態後連夜趕往上海「滅火」。然而，中國官方的態度頗為冷淡。同日，在中國外交部例行記者會上，有關NBA莫利事件的提問是發言人耿爽回答最簡短的兩個問題。

有記者問「NBA總裁施華今天抵達中國，並將會見中方官員討論NBA涉香港有關問題。中方官員是否將與其會見？發言人耿爽答道，「我不瞭解你說的情況。」另有記者問「NBA季前賽在中國被暫停轉播。那麼中國球迷在本週末怎麼觀看比賽呢？」耿爽十分簡潔的回答，「我昨天已經就NBA的有關問題作了回應，沒有要補充的內容。」從發言人的答語就可以感受到中國官方顯得十分謹慎且惜字如金。

正如耿爽所言「在北京的外國常駐記者應該感受到了中國人民高度的愛國熱情。」這種愛國主義情緒在中國官媒的評論文章中表現得更為鮮活。

《人民日報》海外版公號俠客島認為，事發之後，有關人士和NBA極力為莫利Twitter失言找了個金牌靠山：「言論自由」。但任何自由都不是絕對的——尤其是在對重大社會和政治問題缺乏基本了解的時候，自由的神龕之下，難免是對他國政治的誤讀和歪曲。

《中國經濟周刊》指出，分析NBA的商業模式，其本質就是體育賽事運營的「粉絲經濟」。而據調查，目前NBA在中國已擁有3億多球迷，相當於整個美國的人口，可以說，NBA的中國市場潛力無限。對於長遠增長十分依賴海外市場的NBA，中國，才是它最應下注、服務好的市場。

《南華早報》9日稱，施華將與NBA在中國市場的利益相關方見面，控制損害繼續擴大。不過，他的到來未能阻止NBA在中國市場繼續遭到抵制。

《環球時報》題為《火箭隊事件發酵，中方比美方坦然得多》的社評指出，美國社會的政治正確像一個籠子一樣把施華和他的NBA同事們關在了裏面。美國的議員們紛紛赤膊上陣，使美方對這場衝突的投入達到很高級別。與此同時，中國官方的介入仍處在發言人做一般性回應的最低水平。我們認為，這更是坦然和自信的表現。