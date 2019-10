NBA被指向中國「跪低」　美國民間強烈反彈　參議員怒罵：偽君子

NBA球隊火箭總經理莫利(Daryl Morey)在Twitter轉載一張寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語圖片,支持香港近期的社會運動,隨即引起球隊和NBA的割席行動,火箭當家球星夏登更向廣大中國球迷致歉,表明:「我們熱愛中國」。 NBA上上下下的割席和道歉舉動,在美國民間引發激烈反彈,各間人士紛紛在社交媒體表達不滿,多位國會議員亦已發聲,共和黨參議員魯比奧更連環發出多個帖文,直斥NBA球星是偽君子。

莫利在Twitter發表個人意見後,中國網民即極大的反應,虎撲官方發布聲明指「堅決抵制」、「從今以後有關火箭隊總經理莫雷本人的新聞將不會出現在虎撲官方的報道範圍中,他不配。」,認為莫利的言論是「試圖分裂祖國統一和領土完整」。

除了虎撲官方反應激烈之外,網民亦紛紛在論壇表達意見,包括火箭球迷表示:「我喜歡威少,但我現在不喜歡火箭」、「可以沒有火箭,可以沒有籃球,可以沒有虎撲,但不能沒有祖國」、「火箭隊的新聞應該也一律封殺,雖然是死忠火迷但是名(民)族底線不能觸碰」。

火箭見中國網民來勢洶洶,立即有如驚弓之鳥,第一時間表明莫利言論不代表球隊,火箭班主費迪達(Tilman Fertitta)亦立即與莫利割蓆,莫利隨後刪去貼文。

莫利已刪去的Twitter帖文。(網上圖片)

NBA發出聲明表示對莫利言論冒犯中國球迷感到遺憾。(網上圖片)

夏登:「我們愛中國」

周日(6日)中國籃球協會發表聲明,「強烈反對」莫利言論,並「暫停與火箭的交流合作事宜」。

NBA賽會見勢色不對,周一(7日)隨即發表聲明,表示「對莫利冒犯了很多中國朋友和球迷表示遺憾,而且正如莫利自己所言,他的個人言論不代表火箭也不代表NBA,」又指,「我們素來對中國歷史和文化極為尊重,希望NBA能夠成為將不同文化和人民連結一起的力量。」

火箭球星夏登更率先致歉,「我們很抱歉,你知道嗎,我們熱愛中國。我們喜歡到那兒打球。」練習期間夏登與隊友韋斯保克一起受訪,由他代表宣稱,「對我們兩人而言,我們一年到中國一至兩次,他們向我們展示最重要的愛(They show us the most important love.)

今個星期NBA多場季前熱身賽在亞洲舉行,火箭的兩場賽事在日本進行,勒邦占士領軍的洛杉磯湖人,將會分別在本周四和周六,分別在上海和深圳與布魯克林籃網對陣。夏登揚言,「我們熱愛中國和關於他們的一切,我們欣喜他們給予我們個人和整體的支持。」

夏登與隊友韋斯保克一起受訪,他一再強調:「我們愛中國」。(Getty Images)

魯比奧:討厭、荒誕、偽君子

然而這一連串的割席和道歉行動,在美國民間引起不少反彈,共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)反應最大,在Twitter指出:「NBA將火箭總經理丟出巴士,去向中國共產黨政府獻媚,討厭。他們容許中國侵害一個美國公民的言論自由,為求保護NBA在中國的市場利益。荒誕。」

就今次事件,魯比奧已發出多個相關帖文,「NBA球員敢於對美國的政治和社會議題發聲,但他們為NBA球隊行政人員一個支持民主的帖文向中國道歉。一群偽君子。」帖文附上夏登「我愛中國」的報道,顯然是針對這位火箭球星而來。

共和黨另一參議員賀利(Josh Hawley)亦質疑,「莫利表達支持香港民主運動,令NBA受到中國政府壓力要解僱他?這是NBA的真正考驗。他們會否受到極權政府的壓力而叩頭?」其後他亦連環轉載NBA的聲明和夏登對中國球迷的道歉,並感到哀傷。

美國共和黨參議員魯比奧在Twitter連環發帖,大力批評NBA賽會和球星。(Getty Images)

美國政界群起反彈

共和黨參議員沙斯(Ben Sasse)怒轟NBA,「籃球迷和美國人應該毫無疑問這裏到底發生了什麼事情:NBA想要錢,而中國共產黨要求他們拒絕承認最基本的人權。」他揶揄:「作為(向中國的)回應,NBA發出一篇聲明,指出金錢才是最重要的東西。」

共和黨參議員史葛(Rick Scott)發帖稱,「NBA對金錢的興趣明顯高於人權。NBA為向北京叩頭,否認對香港的支持,可恥!」

他已另發聲明,要求與NBA總裁施華(Adam Silver)會面,商討NBA與中國之間的事宜。「身為美國人,站起來對抗不公義是我們的責任,而這意味要站起來對抗共產中國和習主席,因為他違反香港主權移交時所保證的權利。」史葛稱:「我們必須將人權放在利益之上,那代表我們要支持香港。」

共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)亦表態,自稱身為火箭隊球迷多年,以莫利的帖文為榮,又指「人權不應被販賣,NBA不應協助中國共產黨作出審查,」批評NBA「追求賺大錢的心態,是一種羞恥的倒退。」

民主黨方面,參議院少數派領袖舒默(Chuck Schumer)表示:「沒有任何人應該對美國人為自由發聲作出干預,我支持香港人追求民主的權利,我亦支持表態為香港發聲的美國人。」奧巴馬任內擔任房屋及城市發展部長的祖利安卡斯特羅(Julian Castro)警告,「中國利用它的經濟力量,令批評者沉默,即使那些聲音來自美國。」

民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)亦稱,「中國禁制火箭隊,實在是差勁的一着。」

NBA道歉事件 Twitter上部分反應(按圖放大)

+ 7 + 6 + 5

網民:NBA無腰骨

2001年曾出版《The Coming Collapse of China》一書的作者兼專欄作家章家敦,轉載莫利「我的言論不代表火箭或NBA」帖文時甚至豪言,「中國很快便會要求美國公司效忠,提升共產黨的地位,以及用盡辦法在我們的國家執行他們的政策。如果我們希望保護我們的民主,必須逼使美國企業和機構離開中國。」

另外亦有不少網民批評,NBA不應單純為利益向中國「跪低」,一位名為Keenan Sweeney的網民更指,「NBA完全無腰骨(spineless),中國正在壓逼香港,而且甚至沒有否認正在收割小數族裔的人體器官。但依然有球賽在中國舉行……施華(Adam Silver,NBA總裁)和一眾班主需要培養良知。」

NBA總裁施華指出,聯盟並非不支持火箭總經理莫利。(Getty Images)

NBA總裁:我們並非不支持莫利

對於莫利支持香港引發的軒然大波,身在日本的NBA總裁施華坦白承認,「毫無疑問,經濟方面的影響十分明顯,那個帖文帶來的影響相當巨大。」

然而他強調,「我已看過一些媒體報道,認為我們並不支持莫利,但事實我們有支持他。」並解釋,「我認為,身為一個價值主導的機構,我希望清楚說明,莫利行使言論自由的能力是得到支持的。」