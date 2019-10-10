中美貿易談判開始　特朗普：周五在白宮會晤劉鶴

中美新一輪貿易談判10月10日在華盛頓舉行，中國副總理劉鶴與美方代表已經展開磋商。美國總統特朗普（Donald Trump）當天在社交網站表示，他11日將在白宮與劉鶴會面。

特朗普：中方希望達成協議

特朗普在Twitter發貼文指，當天是與中國談判的大日子，他稱「中方希望達成協議，但我是嗎？我明日將在白宮與中國副總理會面。」

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

中美貿易談判展開

另一方面，劉鶴10日早上已抵達美國貿易代表辦公室（USTR）大樓，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）等人展開談判，劉鶴當天面帶笑容，向記者揮手。

劉鶴（左）10月10日抵達美國貿易代表辦公室大樓

劉鶴會見IMF新總裁

中國央視報道，劉鶴在前一天的9日下午，在華盛頓分別會見美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）、美國全國商會常務副會長兼國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）和國際貨幣基金組織（IMF）新任總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。

劉鶴在會見艾倫和薄邁倫時表示，中美經貿關係十分重要，具有很強的外溢性和全球影響。貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。中方此次抱着極大誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題認真交流，推動磋商取得積極進展。

這一次的中美貿易談判為第13輪，為期兩天在華盛頓舉行。《環球時報》總編輯胡錫進指，劉鶴團隊將在11日晚上啟程回國。