【中美貿易談判】特朗普稱很大機會達協議　惟中國官員期待不高

中美第13輪貿易談判即將於10月10日開始在華盛頓舉行，雖然美國總統特朗普稱有很大的機會達成一份協議，但是中國方面並不這麼認為。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月9日在白宮羅斯福室簽署了兩項與聯邦監管規定透明化有關的行政令後談到了中美貿易談判。

特朗普再次表態說，中國現在正經歷艱難的時刻，非常想要達成一份協議。

特朗普還駁斥了很多媒體的負面報道，他說：「有太多的不實報道。每個人都在猜。但是在這個問題上，真正說了算的只有兩個人。那就是習主席和我自己。我們相處得很好。」

特朗普：協議須對美國有利

特朗普還再次強調，中國長期以來一直在佔美國便宜，兩國貿易協議不可以是「50對50」，協議必須對美國更加有利。

當被問到是否對中美達成某種協議感到樂觀時，特朗普說，中國比美國更想達成協議。中國經濟形勢不好，失業增加，供應鏈成了「碎雞蛋」，而美國收了很多關税，經濟形勢很好，處在有利地位。

特朗普還指出：「問題是，我是否想要達成一份協議呢？答案是，如果我們能夠簽署一份正確的協議，我會樂意這麼做。我認為，這對中國也是好事。」

特朗普還說：「真的有很好的機會。真的有很好的機會。」

美媒：美國將讓企業向華為供應非敏感商品

與此同時，美國方面打算釋放一些善意。《紐約時報》10月9日引述知情人士報道，美國即將向部分美國企業發放許可證，讓這些企業向華為提供非敏感商品。

中國國務院副總理劉鶴即將於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行新一輪中美經貿高級別磋商，這是中美貿易戰2018年7月爆發以來，兩國舉行的第13輪貿易談判。兩國能否達成協議備受關注。

中方對談判期待不高

但是中國方面對於這次談判的期待似乎不高。因為在談判前夕，美國方面接連做出強硬舉動，加大對中國的施壓。美國商務部10月7日也宣布，將把28個中國公安機構和公司列入貿易黑名單，其中包括影片監控公司海康威視，因為他們涉及打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月8日宣布對在新疆壓制維吾爾等穆斯林少數民族的中國政府官員施行簽證限制。這使得談判氛圍頓時緊張起來。

路透社10月10日報道，多名中國官員對路透社說，中國對美國將中國公司列入黑名單感到驚訝和憤怒，因此降低了對本週中美貿易談判取得重大進展的預期。

多名中國官員還說，雖然理論上北京希望結束貿易戰，但中國官員對短期內與華盛頓達成任何協議的規模或範圍並不樂觀。

一位不願透露姓名的中國官員表示，根據目前的形勢，中美之間本週的談判可能會陷入僵局。當被問及達成協議的可能性時，這位官員說:「這不是一件容易的事。這需要大量的準備工作和雙方的共識。」報道還稱，中國官員們說，改善中美關係需要更多的時間。