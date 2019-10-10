【中美貿易談判】回應外界不予期待　劉鶴稱中方有極大誠意

10月10日，中美新一輪高級別經貿磋商在美國華盛頓舉行，外界對此次談判不抱有太大期待。值得注意的是，中國國務院副總理在10月9日會見國際組織負責人和美國工商界代表時說了一句話，指向本輪談判。

劉鶴（中）於10月10日在華盛頓會晤萊特希澤（左一）和財長姆努欽。（Reuters）

綜合媒體10月10日報道，中國國務院副總理劉鶴同美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在美國華盛頓舉行新一輪高級別經貿磋商。

本輪談判開始前，美國商務部於10月7日宣布對28家中國企業和機關宣布制裁，並將8家中國資訊科技企業列入實體清單，為即將舉行的貿易談判蒙上陰影。還有媒體報道稱，由於中國拒絕將多箇中美核心爭論點列入談判議程導致兩國談判再一次陷入僵局，劉鶴還將離開美國的日期由11日改為10日。

值得注意的是，劉鶴在同美方談判代表舉行會晤之前，曾於10 月9日會見美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）、美國全國商會負責國際事務的執行副會長薄邁倫（Myron Brilliant）等人。

劉鶴在會見艾倫和薄邁倫時表示，中美經貿關係十分重要，具有很強的外溢性和全球影響。貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。中方此次抱着極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月9日報道預測稱，據相關分析師稱，美中本輪高級別貿易談判所能達成的最佳結果應是計劃於10月15日實施的下一輪加税期限被推遲。同時，特朗普政府將同意達成一份削減版本的協議，在年底前廢除部分關税，但是將把對一些棘手問題的解決推遲到未來談判中解決，比如知識產權保護與強迫技術轉讓等。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）指出，「我們不喜歡關税，實施上我們寧願不要使用它。但經過多年的討論和毫無行動，我們發現關税最終迫使中國明白我們的關切」。