【逃犯條例】HKmap.live遭蘋果下架　行政總裁庫克為決定辯護

內地官媒《人民日報》早前撰文批評「HKmap.live即時地圖」手機應用程式，蘋果公司（Apple Inc）10月9日將應用程式下架。公司行政總裁庫克（Tim Cook）10日向員工發信為決定辯護，重申應用程式違反App Store指引。

「HKmap.live即時地圖」設有網頁版，並一度成功於蘋果App Store上架。（美聯社）

路透社取得庫克向員工發出的內部信件，內容提到應用程式包含網民提供的警方檢查站和示威地點等資料。庫克指，科技的用途有好有壞，今次事件亦不例外。

庫克表示，蘋果公司是根據香港警務處和蘋果用戶提供的可靠資料作出有關決定，認為應用程式被用作惡意針對個別警察施加暴力，並惡意於未有警員出沒的地方侵害個別人士和財產。他指，應用程式違反香港法律，同樣地，亦違反App Store禁止人身傷害的指引。

庫克又指，國家和國際的爭論會持續下去，而重要的是，爭論並不影響事實。他表示，公司徹底審查有關事實，相信最終決定最能夠保障用戶。

《人民日報》周二（8日）在微博發表評論文章，指蘋果公司把通報香港警方行蹤且方便違法活動的地圖應用程式「HKmap.live即時地圖」堂而皇之上架，令香港的暴徒大搖大擺出來行兇及逃避追捕；文章形容地圖的開發者毫不避諱，要為暴徒「導航」，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為暴徒「護航」，「居心何在？」