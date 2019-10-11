特朗普重申11日會見劉鶴　分析稱美中有望達成有限協議

美國總統特朗普（Donald Trump）10月10日表示，美中首日高級別貿易談判進展「非常好」，他重申11日會於白宮與中方牽頭人、副總理劉鶴會面。媒體評論稱，這是一個好的迹象，足以暫時緩解人們對談判可能缺乏進展的擔憂，美中有望達成有限度的協議。

據彭博社10日報道，特朗普在白宮對記者表示，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）的談判預計將於11日繼續進行。

特朗普說，他認為會談進展真的「很好」，「他們會晚一點發表談話，但他們基本上已經結束了，我們明天會在這裏看到他們，進展非常非常順利。」

《華爾街日報》同日報道，會談以閉門形式進行，官員們只提供了討論的廣泛議題清單。儘管如此，商界領袖和其他關注談判的人仍希望雙方做出可能的讓步，或未來全面協議的「早期收穫」。

這些讓步可能包括中國對美國農產品進行更多的採購，達成一項阻止北京讓人民幣貶值的聯合協議，在美國方面，暫停對華提高關税，並放鬆對中國電信業巨頭華為公司的貿易限制。

路透社10日發表題為《美中首日談判結束 有望達成有限協議》的報道稱，商業團體樂觀地表示，美中可能會緩和長達15個月的貿易戰，並推遲原定於下週生效的美國對華商品關税上調計劃。

在首日會談結束後，特朗普重申，他將於11日在白宮會見劉鶴的計劃。路透社評論稱，這是一個好的迹象。

首日談判結束後，劉鶴微笑着離開位於美國貿易代表辦公室的談判會場，雙方預計將於11日進行最後一天的談判。

美國CNBC頻道10日報道，在特朗普對美中談判表達樂觀的態度後，美股上漲，三大指數同樣以升勢收市。特朗普同日較早時在Twitter上表示會與劉鶴見面，CNBC評論認為，這番言論足以暫時紓緩解民眾對談判可能缺乏進展的擔憂。

專家評論稱，即使是美中達成部分協議，也可能對股市產生正面影響，特別是在本週發生多個可怕的頭條新聞事件之後。