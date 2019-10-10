【中美貿易戰】美國商務部長羅斯：關稅迫使中國注意美方關注事項

中美高級別貿易談判10月10日再度開始，中國據報會接受與美方達成部分貿易協議，但對達成持久的全面協議並不樂觀。路透社在會談前取得正美國商務部長羅斯一份演辭，指關稅迫使中國注意美方所關注的事項。

路透社取得正在澳洲訪問的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）一份演辭，提到美國不喜愛關稅，盡可能不引用關稅措施，但中美經過多年經貿磋商，中方仍未採實質回應行動。美國唯有以關稅措施迫使中方注意美方關注的議題事項。

羅斯表示，中美本來在兩年半前就能達成協議，就不需要經歷這段時間的針鋒相對。他指出，與中國貿易談判時，最困難的問題是確保對方遵守協議條款。

美國商務部長羅斯指出，美方以關稅令中國注意華府關切。

彭博社同日引述一名相關官員表示，前往華盛頓談判的中方代表，對與美方達成持久的全面協議並不樂觀，但對達成有限度的部分協議持開放態度。

消息指只要美國不對中國進一步加徵關稅，包括10月15日及12月生效的兩輪加徵稅，中國將接受有限度的協議作為交換，包括增購美國農產品。但中國在關鍵議題不會讓步。

路透社指出，美國本周先後把28家中國科技公司和公安機關納入貿易黑名單，及對中方官員實施簽證限制，令中方感到意外及不安，致使中方對此次談判達成協議的規模和範圍並不樂觀。