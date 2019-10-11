習近平訪印媒體關注：中國欲成南亞主宰　已越過印度紅線

印度媒體高度關注中國國家主席習近平即將對印度與尼泊爾展開的訪問，評論稱中國在孟加拉灣與南亞地區的影響力正在增強，正尋求在印度洋展示其力量。

中國影響力增強

《印度商業線報》（The Hindu Business Line）10月10日發表評論文章稱，中國正尋求成為孟加拉灣地區的主宰，印度應強化在這一地區發揮影響力。

文章稱，現在整個印度的焦點將集中在中國國家主席習近平對印度南部馬馬拉普拉姆（Mamallapuram）的訪問。

然而，在孟加拉灣面向的印度東部地區，新的競爭和緊張形勢正在出現。一個自信的中國正在尋求成為該地區的主導力量。

沒有哪個國家比緬甸更受中國實力增長的影響。由於西方幾十年來目光短淺的制裁，緬甸現在嚴重依賴中國。

文章稱，多年來，新德里一直不確定如何平衡中國在印太地區日益增長的實力和自信。印度增強其製造核潛艇和軍艦的能力，對該國加強其在印度洋地區的影響力至關重要。

隨着海軍艦隊的擴張，中國將尋求在印度洋上大展不實力，就像目前在南海所做的一樣。

北京被指已越過新德里紅線

《印度商業線報》的評論文章強調，習近平對印度的訪問，發生在中國在聯合國史無前例地公開在克什米爾問題上公開支持巴基斯坦之後。

《印度教徒報》（The Hindu）10月10日發表評論文章稱，儘管中國感到不安，但一位印度官員表示，印度有正當理由改變策略。為了支持巴基斯坦，中國在聯合國安理會越過了印度將克什米爾問題國際化的紅線。

文章稱，中國持續幫助印巴兩國解決克什米爾問題的原因顯而易見，那就是如果克什米爾問題獲得突破，印度將無法再主張反對中巴兩國建設中巴經濟走廊，這是習近平提出「一帶一路」倡議的重要項目。

北京將獲施壓新德里新工具

報道稱，習近平在12日結束對印度的訪問後將訪問尼泊爾，「一帶一路」是重要議題，而「一帶一路」遭到印度的激烈批評。耗資27.5億美元，跨越喜馬拉雅山脈的這個重大項目，是中尼兩國領導人會晤的重要議題。

印度對「一帶一路」持有強烈的保留意見，因為這個項目包括了經過巴控克什米爾地區的中巴經濟走廊。

評論稱，尼泊爾簽署由中國投資的基礎設施建設項目，將幫助北京利用其作為對新德里施壓的工具。