習近平訪印更多細節披露　印度被指有意避談敏感問題

中印兩國外交部10月9日宣布，中印領導人第二次非正式會晤將於10月11日至12日在印度金奈舉行。中國國家主席習近平赴印度前夕，剛在北京會晤了巴基斯坦領導人，克什米爾問題再次被置於焦點位置。

據《今日印度》10月9日引述印方消息人士報道，由於習近平此次訪問印度屬於「非正式」性質，因此雙方不會簽署備忘錄或發表聯合公報。

報道稱，儘管中印關係目前存在個別棘手問題，但此次非正式會晤將推進雙邊關係向好發展，雙方會談重點可能是確保互利發展和擴大共同聯繫，改善文化交流水平和維護邊界地區和平安寧。

克什米爾是擺在印度、巴基斯坦以及中國之間的敏感問題，圖為克什米爾地區街景。（Reuters）

消息人士還表示，除非中國領導人主動提及，否則印方並不打算討論敏感的克什米爾問題，「包括中國在內的世界各國均已被明確告知，取消憲法370條款屬於印度內政」。

值得注意的是，就在習近平訪問印度前夕，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）於8至9日訪問中國，這次是他年內第三次訪華。臨行前，巴基斯坦總理辦公室發表聲明稱，總理將就查謨和克什米爾地區爭端帶來的和平與安全問題，與中國交換意見。

據中國外交部網站顯示，習近平在會晤伊姆蘭汗時強調，「中方始終將巴基斯坦置於中國外交優先方向，在涉及巴基斯坦核心利益和重大關切的問題上將繼續堅定支持巴方」。

對此，印度政府表達不滿。據印度報業托拉斯（Press Trust of India）10月9日報道，印度政府9日對中巴領導人會晤做出強烈反應。印度外交部發言人庫馬爾（Raveesh Kumar）表示，已注意到中方相關表態，強調中國對印度在克什米爾問題上立場「瞭如指掌」，印方亦將繼續堅持有關原則，而中國「不應對印度內政說三道四」。

2019年8月，印度宣布取消印控克什米爾地區的自治地位，該爭議地區局勢再度緊張。印度和巴基斯坦分別控制克什米爾部分地區，卻又都宣稱擁有其全部領土。巴基斯坦驅逐了印度大使，並暫停雙邊貿易。

中國也主張對克什米爾東部部分地區擁有主權，並與印度長期發生邊界爭端。在8月的事件後，中國稱印度取消克什米爾地區的自治地位 「無法接受」。