特朗普在Twitter提及中國次數驟降　美媒：股市好消息

最近30天，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體Twitter提及中國的次數從此前30天的49次大幅下降到19次。美媒稱，這對美股來說是個好消息。

彭博社10月9日報道，在美國總統特朗普執政期間，在社交媒體Twitter上提及中國常被認為對美股是壞消息，但現在有了好消息是，特朗普最近一個月在Twitter上提及中國大幅減少。

數據顯示，自2017年初以來，在美國股市開盤的208天中，特朗普的Twitter中都包含了「中國」或「貿易」這個詞。

比較標普500指數的日表現和這些情況，無論是正面還是負面的，顯示這些天的漲跌收盤數量大致相等。然而，損失大於收益。其中17天跌幅超過1.5%，只有5天漲幅超過1.5%。

但報道稱，特朗普發表的Twitter無論是否提及中國，只是驅使股市漲跌的因素之一。但不可否認的是，當美國總統發Twitter時，每個人都在屏息凝聽。

今年5月份，特朗普在Twitter上宣布他將對2,000億美元中國商品的關税從10%提高到25%，這實際上讓美中談判陷入了僵局，導致標普500指數當月下跌了6%以上。

報道稱，給投資者帶來一線希望的是，特朗普最近似乎更關注眾議院的彈劾調查，而不是與中國的貿易戰。

對特朗普過去30天發表的推文進行的分析顯示，最頻繁出現的字眼包括「希夫」（美國眾議院情報委員會主席）、「烏克蘭」與「對話」。

在此前30天，「貿易」和「關税」等詞彙出現的頻率要高得多。提及「中國」的次數從49次下降到19次，現在與提及「彈劾」的次數相當。自10月7日以來，這三個曾經的熱詞就再也沒有出現過。