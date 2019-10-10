【中美貿易戰】白宮擬考慮局部協議　貨幣協議或納入其中

知情人士透露，白宮正在考慮將之前已經與中國達成共識的貨幣協議，作為局部貿易協議的一部分，美國原定於10月15日對中國商品提高關税的計劃也有可能暫停實施。

據彭博社10月9日報道，美國方面稱，貨幣協議已經在美中貿易談判破裂前的今年較早時達成共識，它將成為白宮正在考慮的與北京達成初步協議的一部分。

美中隨後將在未來的談判中，討論知識產權保護與強迫技術轉讓等核心問題。

報道還稱，特朗普政府日前對北京進一步施壓，包括就新疆問題將8家中國科技企業列入黑名單，以及對中國部分官員實施赴美簽證限制等，在這樣的背景下，有關臨時性協議的討論正在展開。

與此同時，中國與NBA之間的言論自由論戰正在進行，進一步加劇了兩國之間的緊張關係。

中美貿易戰爆發以來，人民幣兑美元匯率曾一度大幅貶值，美方指責中國操縱匯率。（VCG）

美國原定於10月15日提高對華關税正式實施，中美官員於10日開始在華盛頓舉行的第13輪高級別貿易談判能否使得華府這一計劃推遲備受關注。多家媒體引述分析家的觀點稱，提高關稅的計劃有望被推遲。

據美國CNBC頻道9日報道，分析師稱中美本輪高級別貿易談判所能夠達成的最佳結果，是10月15日的下一輪加税期限被推遲。

分析師認為，特朗普（Donald Trump）政府將同意達成一份削減版本的協議，在年底前廢除部分關税，但是將把對一些棘手問題的解決推遲到未來談判中解決，比如知識產權保護與技術轉讓等。

美國《華爾街日報》9日報道稱，特朗普升級對華關税，以及將8家中國科技拉入黑名單的行動，招致共和黨一些金主、與商界聯繫密切國會議員與美國農民的施壓。

商業團體希望特朗普政府放棄10月15日將對華關税提高到30%的計劃，希望兩國達成停止加徵關税的局部協議。