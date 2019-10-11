歐盟發出5G風險嚴重警告　矛頭暗指華為

歐盟發布《第5代移動通信（5G）系統風險評估報告》，警告使用歐盟以外、尤其是由國家支持的企業設備，風險最大。環顧世界5G設備主流生產商有三家，排除了瑞典愛立信（Ericsson）、芬蘭諾基亞（Nokia），報告批評的矛頭暗指中國電信巨頭華為。

英國路透社消息稱，歐盟委員會和輪值主席國芬蘭10月9日發表聯合聲明警告稱，「在各種潛在行為體中，非歐盟國家或國家支持的行為體被認為風險最大，通過5G網絡發動攻擊是「最嚴重、可能性最高的」威脅。

日本共同社指出，這份評估報告雖未指名道姓，但矛頭暗指華為。

美國特朗普（Donald Trump）政府宣傳、指控中國華為或將替政府在5G產品中安裝「後門」。歐盟建立5G風險獨立評估的背景，正是美國不斷地登門遊說。

對此，俄羅斯衛星通訊社認為，各國專家對華為設備的評估從未印證美國猜測的這些問題，美國亦未能向世界提供中國設備存在威脅的具體證據，但並未因此停止反華宣傳。文章指出，儘管如此，美國的很多盟友並不想玩政治遊戲，依然秉承自己的務實路線。

比如意大利外長阿爾法諾（Angelino Alfano）10月2日在羅馬當面對來訪的美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，既不認同蓬佩奧稱華為威脅5G建設的觀點，同時向蓬佩奧保證，與中國在5G領域的合作是安全的，意大利不會在主權和安全受威脅的事上做交易。