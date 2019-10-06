意大利對美國說：同中國華為5G合作很安全

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到訪歐洲第一站意大利時發出警告，勿用中國華為，對此，意大利外長不只拒絕，還明確表示，意大利將獨立於美國路線，與中國展開務實合作。

俄羅斯衛星通訊社10月5日消息稱，意大利外長阿爾法諾（Angelino Alfano）既不認同蓬佩奧對中國電信巨頭華為威脅第5代移動網絡（5G）建設的觀點，同時亦向蓬佩奧保證，與中國在5G領域的合作是安全的，意大利不會在主權和安全受威脅的事上做交易。

蓬佩奧10月2日訪問羅馬時，對意大利6月啟用中國華為公司5G產品表達不滿。蓬佩奧警告稱，如果意大利不放棄與中國通訊公司在鋪設第5代移動網絡方面的合作，美國將停止與其分享情報資料。

俄羅斯衛星通訊社認為，各國專家對華為設備的評估從未印證美國猜測的這些問題，美國亦未能向世界提供中國設備存在威脅的具體證據，但並未因此停止反華宣傳。文章指出，儘管如此，美國的很多盟友並不想玩政治遊戲，依然秉承自己的務實路線。比如意大利，並未禁止使用華為或其它任何公司的設備。但這並不意味着，意大利對本國的安全漫不經心。

俄羅斯科學院歐洲研究所高級研究員馬斯洛娃（Irina Maslova）對俄羅斯衛星通訊社做出分析稱：「意大利有意繼續和中國合作，這符合意大利的外交政策。這個國家對周邊看的很寬，外交的主旨思想之一是在全世界尋找有利可圖的夥伴。如果意大利能夠從中獲利，那麼政府不認為有什麼不好。

馬斯洛娃指出：「但美國當然對此不滿意，尤其是當意大利與中國簽署了（一帶一路合作）備忘錄的時候，這在美國和盟國之間引起了巨大反響。但意大利有自己的經濟利益，其中包括與中國合作的經濟利益。」

馬斯洛娃還稱：「基本上，意大利已經習慣直接表達立場，儘管長時間裏、尤其是冷戰期間的外交政策處於美國的主航道中。政府秉承歐洲一致的理念，當然也（同美國一樣）持有歐洲同大西洋的共同理念。但問題是，現政府與中國的合作，並未破壞意大利和中國或者與美國的相互關係。也就是說，在利益價值觀方面，不存在大的矛盾。在此僅是務實合作而已。」