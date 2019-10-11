伊朗：「薩比堤號」油輪遭兩枚導彈攻擊　來自沙特方向

即時國際
撰文：
最後更新日期：

伊朗一艘國營油輪10月11日疑遭受導彈攻擊，引致爆炸起火，伊朗國營媒體引述油公司指，該兩枚導彈來自沙特阿拉伯的方向。

事發地點鄰近沙特

彭博社報道，事發在10月11日清晨5時至5時20分左右，該艘由伊朗國家石油公司擁有、名為「薩比堤號」（Sabiti）的油輪遭受攻擊，船上兩個主要油缸損壞。當地媒體指，事發地點在沙特阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）對開約100公里的海域，有石油流進紅海，幸目前已經停止。

有伊朗媒體界人士在Twitter貼出油輪現時情況的照片。

伊朗學生通訊社引述油公司的職員指，涉事油輪仍然位處紅海，未來將會改變航道，又指目前未有任何國家向伊朗提供協助。

沙特阿拉伯方面確認有一宗涉及油輪的事件發生，但沒有證實該艘油輪是否來自伊朗。

出事地點距離沙特港口城市吉達（Jeddah）約100公里（Google Map）

事件後油價升2.3%

彭博社指，受事件影響，國際油價上升2.3%。在此事件前，中東局勢已經變得緊張，特別是在9月中，全球最大石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）兩處石油設施遭受無人機攻擊，事後沙特阿拉伯指控是伊朗所為，伊朗則否認。

9月14日，沙特阿美的石油設施受無人機襲擊，圖為位於布蓋格的設施冒煙（路透社）

伊朗國營油輪遭導彈攻擊爆炸起火　距沙特僅百公里　石油流進紅海
伊朗靠近土耳其邊境舉行軍演
伊朗：油輪「阿德里安達里亞1號」已在地中海港口卸貨
伊朗運油輪疑駛向土耳其　接近敘利亞
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。